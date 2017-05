Un biomatériau qui pourrait réparer nos tissus

© Gille Subra, Institut des biomolécules Max Mousseron – Montpellie

Référence:

Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm, heaume, casque, protection.)

Contact chercheur:

Le point commun entre un grand brûlé, un malade en attente d'une greffe d'organe et un patient qui souffre d'arthrose ? Un tissu lésé qui peine à se régénérer. A l'heure actuelle, aucun substitut n'est capable de mimer la complexité de ces enchevêtrements de polymères multiples que sont les tissus naturels. Mais la découverte d'un nouveau biomatériau mimant le, polymère le plus abondant de notre organisme, indispensable dans les processus de cicatrisation, laisse entrevoir des thérapies prometteusesEn effet, deux équipes de l'des biomolécules Max Mousseron (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM) et de l'Institut Charles Gerhardt (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM) ontleurs connaissances pour concevoir desbiomimétiques en suivant une approchenouvelle.Au lieu d'agir sur un tissu naturel déjà existant, les chercheurs ont privilégié une approche par assemblage de blocs synthétiques, à la manière d'un LEGO®. La première étape consiste à synthétiser puis à modifier des peptides – constituants du collagène naturel – en y ajoutant des groupements silylés. Ces derniers permettent la polymérisation des chaînes peptidiques par un procédé "sol-gel", une succession de réactions chimiques d'hydrolyse-condensation àmodérée. Ces conditions "douces" offrent unfavorable à lades cellules. Résultat: cebiomimétique totalement synthétique s'est avéré aussi performant que les substrats de collagène naturels (généralement d'origine bovine).La réaction pourrait même se faire directement dans le tissu duvia unede groupements silylés sous formeau niveau de la lésion. On peut également envisager l'impression en 3D du biomatériau pour accéder à des formes plus complexes comme un gel ayant exactement la forme d'un tissu à remplacer ! Ces résultats, publiés dans le journal Materials Today, sont extrêmement prometteurs pour l'tissulaire.Cécile Echalier, Said Jebors,Laconde, Luc Brunel, Pascal Verdié, Léa Causse, Audrey Bethry, Baptiste Legrand, Hélène Van Den Berghe, Xavier Garric, Danièle Noël, Jean Martinez, Ahmad Mehdi & Gilles SubraSol-gel synthesis of collagen-inspired peptide hydrogelMaterials Today mars 2017Gille Subra, Institut des biomolécules Max Mousseron – Montpellier