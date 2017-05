Un nouvel outil ambitieux aide à traiter les maladies cérébrales



Le projet Human Brian Project a publié la première version de sa plateforme Medical Informatics l'an dernier et ce nouvel outil puissant apporte déjà des résultats. La plateforme offre un accès interactif aux informations médicales liées audans des hôpitaux et centres deeuropéens et lerapporte que cinq hôpitaux européens et cohortes de recherche ont déjà été recrutés.La plateformemédicale (MIP) fournit un accès interactif aux informations médicales liées au cerveau dans les hôpitaux et centres de recherche européens. Le Human Brain Project (HBP), financé par l'UE, rapporte que cinq cohortes de recherche et hôpitaux européens ont déjà été recrutés. Les premiers résultats parmi lesquels des analyses distribuées pour les dossiers médicaux électroniques, descérébrales et -omiques, commencent à arriver. L'a également permis l'identification de nouveaux sous-types deainsi que des premières signatures biologiques de pronostic avant apparition de la démence.La plateforme fournit aux chercheurs et professionnels de lad'une ressource très utile. Les données de haute qualité sont abondantes: la plupart sont stockées dans des hôpitaux, des centres de données et les installations de recherche où elles sont utilisées localement. Mais les maladies cérébrales touchent toute la population et obtenir uned'des conditions et tendances exige d'adopter une approche dépassant l'échelle locale. D'après une récente étude, plus d'un tiers des Européens sont directement touchés par une des cinq-cents maladies, dont la, l', la dépression et lad'Alzheimer.Ouverte à des chercheurs et des cliniciens, la MIP encourage la collaboration àenles idées et créant des réseaux à travers l'Europe et au-delà. Un des principaux objectifs de l'outil est de caractériser les voies complètes des maladies à partir des signatures biologiques des maladies, depuis le niveau moléculaire jusqu'aux troubles observables de la cognition et du comportement. L'implication des communautés scientifiques et médicales est nécessaire si l'on veut atteindre ce but.Bien que cette plateforme et ses connaissances soient ouvertes à tous, il sera nécessaire de connaître lespour pouvoir utiliser les données efficacement. Les professionnels les plus susceptibles de participer et de tirer avantage du projet sont: les cliniciens, les neuroscientifiques, les épidémiologistes, les développeurs informatiques et la R&D pharmaceutique. La plateforme est le résultat d'une collaboration entre des centaines d'acteurs et est en évolution constante.Le, déployé dans chaque, anonymise, fédère et analyse les données de chaquepouvant servir à répondre à des requêtes soumises à la plateforme. L'équipe HBP développe des processus visant à faciliter la capture d'images cérébrales et le traitement des caractéristiques. Elle travaille également au stockage et à la distribution des données, parallèlement à des outils d'machine visant à extraire des signatures biologiques issues de données à plusieurs niveaux.Pour plus d'informations voir: