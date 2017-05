Utiliser les ultrasons pour laver les fruits et légumes



la récolte (La Récolte (Countrycide) est le sixième épisode de la série anglaise de science fiction Torchwood.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

Escherichia coli (Escherichia coli, également appelé colibacille ou E. coli, est une bactérie intestinale des mammifères très commune chez...)

bactérie (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et qui ne se mélangent pas à l'eau, mais, est cependant plus...)

origan (L'origan (Origanum vulgare), n.m., est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées. L'origan est parfois confondue avec la marjolaine (Origanum majorana), une annuelle dont il partage...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La...)

microscopie électronique à balayage (La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie basée sur le principe des interactions électrons-matière. Un faisceau d'électrons balaie...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

laitue (Les laitues (genre Lactuca) sont des plantes annuelles de la famille des Astéracées (Composées) dont certaines espèces sont cultivées pour leurs feuilles tendres consommées comme salade verte.)

chlore (Le chlore est un élément chimique de la famille des halogènes, de symbole Cl, et de numéro atomique 17.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui...)

froid (Le froid est la sensation contraire du chaud, associé aux températures basses.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. ...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

matière organique (La matière organique (MO) est la matière carbonée produite en général par des êtres vivants , végétaux, animaux, ou micro-organismes. Il s'agit par...)

alternatives (Alternatives (titre original : Destiny Three Times) est un roman de Fritz Leiber publié en 1945.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme...)

L'UE connait une recrudescence des maladies d'origine alimentaire généralement provoquées par des bactéries pathogènes contaminant les produits frais. Les produits sont actuellement lavés à l'aide de liquides antimicrobiens avant et aprèsmais ces traitements ne sont pas toujours efficaces et peuvent provoquer des problèmes deLeDITEC (Development of novel disinfection technologies for fresh produce), financé par l'UE, a testé si ces liquides antimicrobiens peuvent être remplacés par un traitement aux ultrasons. Les chercheurs ont traité des salades souillées par l', uned'origine alimentaire courante, et ont ensuite analysé l'effet du traitement aux ultrasons de l'E. coli. Ils ont analysé l'effet des ultrasons utilisés enavec l'essentielle d'Les propriétés structurelles des surfaces et les sections transversales histologiques des échantillons traités ont été analysées grâce à l'paret par. Dans les deux cas, l'E. coli a été tué ou désactivé par le traitement aux ultrasons. Les chercheurs ont également constaté que l'huile essentielle d'origan accroît les effets du traitement par ultrasons. Aucun traitement n'a provoqué d'altérations structurelles ou de dégâts à la structure des feuilles deLes chercheurs ont également établi que l'utilisation combinée des ultrasons et du dioxyde deréduisait lad'E. coli et de salmonelles dans la luzerne et les germes de haricot mungo contaminés. Ils ont en outre identifié les principales espèces antimicrobiennes générées par leatmosphériqueainsi que leurs effets sur le taux de croissance d'E. coli sur les feuilles de laitue pommée.Enfin, le système à ultrasons a été utilisé en combinaison avec des ultraviolets C pour traiter l'de lavage des laitues. Après 30de traitement, c'est cette méthode qui a entraîné la plus forte inactivation bactérienne, ainsi que la plus forte réduction de laet de laDITEC a développé avec succès des techniquesdurables pour désinfecter des produits frais et fraîchement coupés, qui peuvent en améliorer la qualité et en augmenter la durée de conservation. Ces nouvelles approches permettront d'autre part de réduire la consommation d'eau, les déchets et le recours aux traitements chimiques. Les travaux du projet auront ainsi un effet positif à la fois sur la santé humaine et sur l'