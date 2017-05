Les indices d'un futur fort séisme en Equateur

Les fonds océaniques sont parsemés de monts sous-marins entrainés dans les zones de subduction par le mouvement des plaques tectoniques. Bien qu'invoqué pour plusieurs séismes demajeurs (2010 Chili, 2011 Japon, 2012 Costa Rica), le rôle des monts sous-marins subduits dans la genèse des grands séismes de subduction reste controversé. Une étude menée audu LMI Séismes et Volcans dans les Andes du, et publiée en Mai 2017 dans la revue Journal of Geophysical Research, montre qu'un vasteocéanique entrainé en subduction à moins de 15 km de profondeur sous la bordure continentale de l'Equateur bloque la faille de subduction. Desgéodésiques et sismologiques indiquent néanmoins qu'une partie de l'accumulée dans la zone bloquée est fréquemment libérée lors de glissements asismiques et de séismes modérés, impliquant un risque sismique modéré. Un fort séisme (Mw 7+) ne peut cependant pas être exclu sur le long terme. A l'échelle dud'années, la subduction de ce relief a eu un impact modéré sur la déformationde la marge. Elle a toutefois contribué au soulèvement de l'La Plata.Des modèles considèrent que le mouvement des plaques peut être bloqué localement le long de la faille de subduction par un relief océanique subduit, provoquant ainsi un déficit de glissement et l'accumulation d'qui sera libérée lors d'un fort séisme. A l', d'autres modèles suggèrent que la subduction d'un tel relief fragilise les roches de la marge en les fracturant, favorisant ainsi le glissement asismique et une sismicité modérée.Des données GPS acquises récemment en Equateur Central en collaboration avec l'de Géophysique de Quito, à des distances variant entre 35 km (île de La Plata) et 70 km de la fosse de subduction, ont mis en évidence unbloqué sur l'de subduction, dans un segment de subduction régionalement découplé. S'appuyant sur l'analyse de lafine et de l'sismique des structures géologiques sous-marines de la marge continentale, acquises en collaboration avec IFREMER, l'étude présentée ici révèle la présence d'un relief océanique complexe, large de ~ 50 km, et haut de 1-2 km, subduit sous la marge équatorienne.Grace à la modélisation conjointe des données structurales et géodésiques, les chercheurs montrent que le relief subduit est responsable du patch bloqué. Bien que la taille et le niveau de blocage du patch, observés à l'échelle du relief subduit, puisse potentiellement générer un séisme de magnitude >7, aucun séisme de magnitude supérieur à 6.2 ne semble s'être produit ici depuis des siècles. Par contre, la zone bloquée est le lieu de fréquents épisodes de glissements lents accompagnés d'essaims sismiques de relativement faible magnitude. Ces phénomènes transitoires impliquent un risque sismique modéré. Associés à la topographie accidentée du relief subduit, ils suggèrent que la friction interplaque est hétérogène dans le patch bloqué, et que la subduction du relief se fait par petits glissements (<50 cm). En absence de séries temporelles d'observations plus longues, un séisme majeur, susceptible de rompre la totalité de la zone bloquée, ne peut cependant pas être exclu.L'étude pose dans un second, la question de la déformationdu relief subduit, qui, du fait de son anomalie topographique par rapport à une interface plan, oppose une résistance à sa subduction. Des micro séismes à composante compressive enregistrés lors du glissement lent de 2010 apparaissent localisés à l'intérieur du relief subduit suggérant que ce dernier subit les prémices d'un cisaillement interne.Au delà des conséquences de la géométrie complexe de l'interface de subduction à l'échelle du cycle sismique, cette étude s'est intéressée aux conséquences à plus long terme de la subduction du relief océanique sur lade la marge équatorienne. Du fait de son faible rapport "sur", le relief subduit n'a laissé que de modestesmorphologiques sur la pente continentale. En s'appuyant sur des données de géochronologie des terrasses marines soulevées et d'imagerie sismique haute résolution, l'étude montre néanmoins, que pendant le Pléistocène supérieur (~1 Ma) la subduction du relief a produit un bombement flexural long terme de la plateforme continentale. Ce bombement a permis l'émersion de l'île La Plata à seulement 35 km de l'axe de la fosse.Collot, J.-Y., E. Sanclemente, J.-M. Nocquet, A. Leprêtre, A. Ribodetti, P. Jarrin, M. Chlieh, D. Graindorge and P. Charvis, Subducted Oceanic Relief Locks the Shallow Megathrust in Central Ecuador, J. Geophys. Res., Mai 2017. doi:10.1002/2016JB013849Jean-Yves Collot, Géoazur (UNS-CNRS-IRD-OCA)Jean-Mathieu Nocquet, Géoazur (UNS-CNRS-IRD-OCA)