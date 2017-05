Thomas Pesquet revient sur Terre après un séjour de 6 mois dans l'espace



Thomas Pesquet avant une sortie spatiale

L'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet et le commandant russe du Soyouz Oleg Novitskiy rentreront sur Terre vendredi 2 juin, après avoir passé six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Après un trajet de trois heures à bord du, ils atterriront dans la steppe kazakhede 14h09 TU (16h09de Paris).Quelques heures après son, Thomas se rendra à l'EAC, camp de base de tous les astronautes de l', situé à Cologne (Allemagne). Il sera le neuvièmede l'ESA à avoir réalisé une mission spatiale de longue durée et le quatrième après Alexander Gerst,et Tim Peake à rentrer directement à Cologne, où il devrait arriver samedi 3 juin vers 02h00 TU (04h00de Paris).Thomas passera sa première nuit surdans le laboratoire Envihab du Centre aérospatial allemand (DLR) où l'équipe médicale de l'ESA surveillera saà laaprès plusieurspassés en apesanteur ; des chercheurs poursuivront le programmeengagé en recueillant desau cours de lade réacclimatation de l'astronaute.La première conférence de presse à laquelle participeradoit avoir lieu à l'EAC le mardi 6 juin, vers 8h30 TU (10h30 heure de Paris).