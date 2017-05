Manipuler des quanta de flux un par un par laser



Les vortex d'Abrikosov sont générés dans un film de Niobium lors de son refroidissement sous champ magnétique en dessous de la température critique de supraconductivité (environ 9 K). Une image optique de ces nano-objets magnétiques est obtenue par la rotation de polarisation



Référence publication:

Contact chercheur:

Université de Bordeaux

Informations complémentaires:

Des physiciens bordelais ont développé une méthode optique rapide et précise, analogue à celle des pinces optiques, pour manipuler individuellement des vortex. Basés sur l'échauffement d'un film de niobium supraconducteur à l'aide d'unfocalisé, ces travaux s'inscrivent dans unnouveau domaine de, la fluxonique, qui offre une alternative à l'électronique basée sur les composants àLes supraconducteurs de type II peuvent être pénétrés par unextérieur sous forme de minces tubes demagnétique dont leest de quelques dizaines de nanomètres. L'des lignes dede ces tubes vaut à ces structures le nom de "vortex d'Abrikosov", en référence aux travaux théoriques d'Alexei Abrikosov,en 2003. Ces vortex sont les objets magnétiques les plus compacts portant unde flux magnétique, d'où leur dénomination de fluxons. Les propriétés physiques des supraconducteurs sont étroitement liées à celles des vortex, qui peuvent s'arranger en réseaux, se piéger sur des défauts et se déplacer sous l'effet de courants électriques appliqués dans le supraconducteur. De manière analogue au phénomène de viscosité dans un, le mouvement des vortexune dissipation d', limitant le courant électrique transportable dans le supraconducteur.Manipuler individuellement des vortex sur des distances micrométriques est un tour dequi a été récemment réalisé par quelques groupes de recherche en adaptant des techniques deà balayage de sondes locales. Comme ces méthodes sont intrinsèquement lentes et lourdes à mettre en oeuvre dans uncryogénique, des physiciens du Laboratoire Photoniqueet Nanosciences (LP2N, CNRS/ Univ. de Bordeaux/IOGS) et du Laboratoireetd'Aquitaine (LOMA, CNRS/Univ. de Bordeaux) ont développé une méthodesimple et rapide, analogue à celle des pinces optiques, pour manipuler les vortex individuellement. En focalisant sur quelques micromètres un laser, les chercheurs ont réussi à chauffer très localement le film de niobium supraconducteur. Comme l'énergie d'un vortex diminue avec l'élévation de, le vortex est attiré vers le centre de la tache laser. Ces chercheurs ont montré qu'en ajustant lalaser, il est possible de générer une forcesuffisamment élevée pour arracher tout vortex de son piège, tout en préservant l'état supraconducteur grâce à une élévation de température locale très modérée, inférieure au. Ils ont aussi montré qu'ils pouvaient manipuler ces vortex individuellement de manière précise et rapide (cf. publi) pardu focus laser et les repositionner sur de nouveaux pièges,des structures artificielles sur des distances de l'ordre du millimètre, uniquement limitées par lede l'objectif. Les vitesses limites de manipulation de vortex par cette méthode sont imposées par la réponse thermique du supraconducteur et peuvent atteindre les km/s.Ces travaux publiés dans Nature Communications ouvrent la voie à divers régimes de manipulation permettant de mieux comprendre les interactions entre vortex, essentielles pour les applications industrielles axées sur l'extension des courants critiques. Ils ouvrent aussi de nouveauxdans leoptique rapide de jonctions Josephson par manipulation de vortex individuels, la manipulation de textures dedans des structures hybrides, ou encore l'élaboration de simulateurs quantiques basés sur la structuration d'froids dans des réseaux de pièges magnétiques.I.S. Veshchunov, W. Magrini, S.V. Mironov, A.G. Godin, J.-B. Trebbia, A.I. Buzdin, Ph. Tamarat et B. LounisNature Communications (2016), doi:10.1038/ncomms12801Brahim Lounis, Professeur à l'et chercheur au LP2N Laboratoire Photonique, Numérique, Nanosciences (LP2N, CNRS/IOGS/Univ. Bordeaux) Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA, CNRS/Univ. Bordeaux)