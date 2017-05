Deux tsunamis majeurs sur l'île de Tenerife il y a 170 000 ans

Dépôts de tsunami sur la côte nord-ouest de Tenerife (Iles Canaries), témoins du glissement massif du flanc nord

Référence publication:

Les volcans boucliers océaniques subissent régulièrement des phases de destructionde leurs flancs, impliquant des volumes de plusieurs dizaines voire centaines de km³. Ces gigantesques glissements de terrain représentent potentiellement un risque de faiblemais de forte magnitude, notamment du fait des tsunamis qu'ils peuvent engendrer. Cependant, les facteurs de déclenchement et les processus physiques contrôlant ces glissements sont peu contraints, du fait de l'absence d'historiques et deinstrumentales. Des études récentes sur les turbidites et dépôts deassociés à de tels évènements aux Iles Canaries ont suggéré une mise en place multiphasée de type glissement rétrogressif. Dans une nouvelle étude, des chercheurs du Laboratoire Magmas & Volcans (Université Clermont Auvergne /Jean Monnet / IRD / CNRS) et de l'Instituto Volcanológico de Canarias et du Museo Nacional de Ciencias Naturales ont analysé les traces géologiques d'un tsunami à Tenerife pour proposer un scénario original de glissement de flanc rétrogressif associé à une éruption volcanique majeure de styleLes tsunamis sont des agents departiculièrement puissants et impliquent des transferts sédimentaires importants entre la plateforme péri-continentale et les milieux côtiers (jusqu'à plusieursà l'intérieur des terres dans le cas de tsunamis majeurs tels que ceux deen 2004 et du Japon en 2011). Les dépôts deet blocs laissés àpar un tsunami sont parfois préservés dans les archives sédimentaires, devenant ainsi leurgéologique. Les sédimentologues tirent profit de ces dépôts pour tenter de dater et de reconstituer les tsunamis du. Dans le cadre dueuropéen ASTARTE (Assessment, STrategy And Risk reduction for Tsunamis in- FP7 ENV.2013.6.4-3), l'équipe franco-espagnole a minutieusement analysé la répartition spatiale, la structure et la composition de dépôts de tsunami sur la côtede l'de Tenerife. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence deux tsunamis se succédant dans un laps detrès court il y a environ 170 milliers d'années.Les deux dépôts de tsunami se présentent sous la forme de conglomérats chaotiques où se mélangent divers types de roches volcaniques et de fossiles marins (coquilles de bivalves, gastropodes, fragments de coraux, foraminifères) voire continentaux (os de lézards, gastropodes). La faune marine est exceptionnellement riche et sa composition inhabituelle reflète und'environnements différents allant du supra-littoral au bathyal. Les traces du premier tsunami ont pu être retrouvées jusqu'à unede 50 m sur la pointe nord-ouest de Tenerife, tandis que les dépôts du second tsunami atteignent localement une altitude de 132 m. Ce qui différencie également le deuxième tsunami du premier, c'est la présence de nombreuses ponces phonolitiques, associées notamment à des obsidiennes et des syénites. Le substratum local étant exclusivement basaltique (coulées datées à 194 ka et 178 ka, sous les dépôts de tsunami), ces roches proviennent du volcanisme différencié de l'édifice central Las Cañadas (proche de l'actuelTeide), situé à plus de 20 km des dépôts de tsunami.La composition des ponces en éléments majeurs et traces est similaire à celles des phonolites du cycle éruptif Diego Hernandez III (DH III), s'achevant par l'éruption plinienne d'El Abrigo (180-170 ka) et l'éviscération quasi-totale du système magmatique superficiel (1-2 km sous le niveau de la mer). Les produits du cycle DH III se distinguent notamment par leurs rapports Si/Al et Nb/Zr plus élevés que les cycles éruptifs précédents (DH I et DH II). Absents du premier dépôt de tsunami, les produits de l'ignimbrite finale émise lors de l'éruption d'El Abrigo ont donc été incorporés au second tsunami. Les chercheurs ont dès lors pu élucider pour la première fois le scénario complexe qui a vu la destruction massive du flanc nord de Tenerife et la formation de la caldera de Las Cañadas il y a 170 milliers d'années. Pour des raisons qui restent à déterminer et qui sont peut-être liées à la réactivation du système magmatique sous Tenerife, la partie sous-marine du flanc nord de l'île commence à se déstabiliser, produisant une première série de glissements et turbidites de composition essentiellement basaltique. Le premier tsunami inondant Tenerife résulte d'un de ces premiers glissements (~40 km³). Le processus de déstabilisation rétrogressive du flanc se poursuit alors même que s'amplifie l'explosive au sommet du volcan Las Cañadas. Les ignimbrites recouvrent une grande partie de l'île, dont les côtes déjà dévastées par le premier tsunami. L'éruption s'achève par la destruction totale du sommet et du flanc nord de l'édifice Las Cañadas, produisant une avalanche de débris d'unestimé à ~15 km³. Ce glissement final est à l'origine du second tsunami, dont les vagues vont atteindre des altitudes de plus de 130 m sur la côte nord-ouest de l'île. Le volcan qui culminait à plus de 3500 m d'altitude est littéralement décapité et éventré par les glissements successifs, laissant unebéante d'un volume de 170 km³.Il s'agit là d'un scénario inédit pour un volcan bouclier d'île océanique. On connaissait déjà l'existence de ces grands glissements de flancs, ainsi que celle d'éruptions très explosives au centre de Tenerife. Cependant, laet les interactions probables entre les deux phénomènes représentent un nouveau style d'évènement volcano-tectonique, révélé par l'intermédiaire des dépôts de tsunami. Cette étude prône aussi pour une meilleure prise en compte de l'aléa tsunami envolcanique.Paris, R., Coello Bravo, J.J., Martín González M.E., Kelfoun, K., Nauret, F., 2017. Explosive eruption, flank collapse and megatsunami at Tenerife ca. 170 ka. Nature Communications 8, 15246. Mai 2017