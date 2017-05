Un matériau hybride aux propriétés électroniques programmables

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)



© Paolo Samorì

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

bore (Le bore est un élément chimique de symbole B et de numéro atomique 5.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que cet usage diffère quelque peu de la définition scientifique de ce mot. Selon l'Union internationale de...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

chaîne carbonée (La chaîne carbonée est, dans une molécule organique, la chaîne formée par un ensemble d'atomes de carbone contigus, reliés par des liaisons covalentes. Il s'agit...)

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node) l'extrémité...)

géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace de dimension 3 (géométrie euclidienne) et, depuis le...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini...)

Référence publication:

Liu (Liu (chinois : 柳宿, pinyin : liǔ xiù) est une loge lunaire de l'astronomie chinoise. Son étoile...)

Contacts chercheurs:

Un matériau hybride organique-inorganique aux propriétés nouvelles vient d'être conçu. Son originalité: une structure multicouche sophistiquée qui présente des capacités électroniques et optiques uniques car contrôlables et programmables. L'intérêt de ce type d'hétérostructures ? En réussissant à ajuster les propriétés électriques, magnétiques ou optiques d'uncomme le, on peut imaginer de nouvelles perspectives dans de multiples applications industrielles: transistors, mémoires, circuits intégrés...Certainsinorganiques cristallins possèdent une seule couche d'atomes comme le graphène ou le nitrure de. Empilés les uns sur les autres, ces matériaux bidimensionnels peuvent présenter des modulations d'à leur, ce qu'on appelle des potentiels périodiques. Ce phénomène peut se traduire par la modification de certaines propriétés chimiques et physiques d'uncomme le graphène. Mais ces variations d'énergie sont limitées et peu contrôlables... difficile donc d'en tirer profit.Les chercheurs du Laboratoire de nanochimie de l'deet d'supramoléculaires (CNRS /de Strasbourg), en collaboration avec l'Université de Mons, l'Institut Max-Planck desur les polymères (Allemagne) et l'Université technique de Dresde (Allemagne), ont eu l'idée de fixer sur le graphène une monocouche de molécules organiques. Ces briques moléculaires organiques sont constituées d'une longueet d'une têtesur le graphène uncontrôlée jusqu'à l'. L'avantage: cetmulticouche organique–inorganique offre la capacité de moduler le potentiel de surface du feuillet de graphène sous-jacent.Il est ainsi possible, en ajustant les molécules organiques, de pré-programmer la périodicité, l'et le signe de ces potentiels induits. D'où unparfait des propriétés électriques, magnétiques ou optiques.L'approche pourrait maintenant s'appliquer à des hétérostructures multicouches plus complexes, en remplaçant notamment le graphène par d'autres matériaux inorganiques.Ces travaux font l'd'une publication dans Nature Communications.Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian X. Lian, Yi, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco A. Squillaci, Gabriele D'Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samorì & Emanuele OrgiuPeriodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on grapheneNature Communications 21 mars 2017Paolo Samorì, Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires - http://www.nanochemistry.fr/ – StrasbourgEmanuele Orgiu, Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires – Strasbourg