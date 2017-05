La diversité des plantes maximise le fonctionnement des écosystèmes

Pour mieux comprendre les liens existant entre le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité une équipe internationale composée notamment de chercheurs du Centre d'études biologiques de Chizé (CEBC-CNRS/Univ. La Rochelle) vient de quantifier pour la première fois combien de diversité végétale est nécessaire au fonctionnement des écosystèmes terrestres. Cette étude conduite audes écosystèmes secs de lasur les cinq continents (incluant des steppes continentales, des maquis méditerranéens, des savanes, des forêts sèches, mais aussi des déserts) est publiée le 18 avril 2017 dansDans cette étude, les chercheurs se sont intéressés à plusieurs facettes de la diversité végétales: led'espèces, leur abondance, mais aussi la diversité des caractères morphologiques et physiologiques des plantes (appelés "traits fonctionnels" des plantes). "" nous explique Nicolas Gross, premier auteur de l'étude età l'INRA au Centre d'Etude Biologique de Chizé (Unité sous contrat CNRS-INRA) et qui a réalisé un séjour de deux ans en Espagne à l'Rey Juan Carlos (URJC, Madrid) dans le cadre de cette étude grâce au programme européen de mobilité des chercheurs Agreenskills+ coordonné par l'INRA.Les auteurs ont ensuite corrélé la diversité des plantes des zones arides de la planète à plusieurs fonctions écosystémiques comme la productivité végétale, ou la capacité des sols à transformer les nutriments: ces fonctions sont intimement reliées avec des services écosystémiques clés des zones arides comme lades sols, la production de nourriture, laduou encore la limitation de l'érosion. "" nous prévient Fernando T. Maestre, Professeur d'écologie à l'URJC et coordinateur de l'étude (projet BIOCOM , financé par le conseil européen de la recherche).Les conclusions de l'étude sont surprenantes: "" explique Yoann Pinguet, chercheurà l'URJC et co-premier auteur de l'étude: "". L'étude montre que cette plus forte diversité de plantes est intrinsèquement reliée à la maximisation du fonctionnement des écosystèmes. "" nous explique Nicolas Gross. ""- souligne Yoann Pinguet - "".En quantifiant une relation générale entre la diversité des plantes et le fonctionnement des écosystèmes sec de la planète, cette étude permet d'entrevoir de nouvelles perspectives pour anticiper l'impact des changements globaux sur ces écosystèmes et piloter des stratégies de gestions pour faire face à ces changements. "" - raconte Pierre Liancourt, co-premier auteur et de l'étude chercheur à l'de la République Tchèque. C'est pour cela que "", souligne Nicolas Gross.", termine Fernando Maestre. Functional trait diversity maximizes ecosystem multifunctionality , par Nicolas Gross, Yoann Le Bagousse-Pinguet, Pierre Liancourt, Miguel Berdugo, Nicholas J. Gotelli & Fernando T. Maestre publié dans Nature ecology & evolution le 18 avril 2017DOI: 10.1038/s41559-017-0132Nicolas Gross, Centre d'études biologiques de Chizé (CEBC) -/ Univ. La Rochelle