Une technologie inspirée par l'humain

Des chercheurs financés par l'UE ont réalisé d'importants progrès dans les tests de technologies automatisées qui pourraient rendre plus sûrs les automobiles et d'autres véhicules routiers. L'équipe duADAPTIVE s'est assurée que ces innovations prennent pleinement en compte les besoins du conducteur, le cadre juridique actuel ainsi que les coûts d'homologation.Les succès de ce projet vont maintenant alimenter un projet pilote extrêmement ambitieux financé par l'UE, qui débutera cet. Il permettra de mieux comprendre comment les véhicules automatisés peuvent être intégrés efficacement à l'européenne.Un objectif clé du projet ADAPTIVE était de mettre en évidence l'importance du facteur humain dans toute solution automatisée. "Nous devons accepter l'idée que nous aurons encore longtemps affaire à des conducteurs humains", déclare Aria Etemad du groupe dede, coordinateur du projet. "Nous devons donc construire des véhicules plus intelligents en termes de détection de leurveillant à ce que cette intelligence fusionne avec celle du conducteur."Ce concept a influencé la nature des innovations testées, et le projet a élaboré un code de pratique prenant en compte le facteur humain. Ce guide étape par étape sur la façon de concevoir un système automatisé sera mis en œuvre dans les futures initiatives financées par l'UE.Le projet a fait progresser l'aspect technique de l'automatisation duen testant des combinaisons de: caméras ultrasoniques, radars et dispositifs de balayage à. M. Etemad et son équipe ont cherché à exploiter la capacité de l'automatisation à réaliser des tâches susceptibles de rendre la conduite plus sûre. Par exemple, des informations issues de la queue d'un embouteillage pourraient être envoyées aux véhicules se trouvant encore à quelques, ce qui permettrait de réduire laet de limiter les risques d'accidents."Les scénarios généraux que nous avons testés comprenaient leà faible, la conduite urbaine à vitesseet la conduite à haute vitesse sur l', jusqu'à 130 km/h", explique-t-il. "L'un des scénarios sur lequel nous nous sommes penchés concernait lades véhicules sur une autoroute. Nous avons démontré comment uncirculant sur l'autoroute peut communiquer avec une voiture cherchant à entrer sur cette autoroute à partir d'une bretelle afin de créer un espace suffisant, et vice versa." Le projet a également étudié comment créer unde secours pour permettre aux véhicules d'urgence deUn autre élément important sur lequel le projet ades résultats tangibles concerne le développement de nouvelles méthodes pour les tests et l'évaluation. "Cela constitue un énorme progrès", déclare M. Etemad. "Si, par exemple, vous développez une nouvelle solution deadaptatif, vous devez faire des essais sur 2 millions de. Pour les solutions de conduite automatisées, l'obtention d'une approbation peut nécessiter des essais sur 100 millions de kilomètres. Il est clair que cette exigence est trop onéreuse, et nous avons donc identifié des logiciels de simulation qui pourraient aider le secteur."ADAPTIVE a également identifié certains aspects légaux devant être réformés, comme la Convention de Vienne de 1968. Cette conventionque les conducteurs doivent garder en permanence lede leur véhicule. L'adaptation et l'harmonisation de l'infrastructure légale sont essentielles pour que les véhicules automatisés puissent prendre laLes résultats de ce projet révolutionnaire de 42, qui doit s'achever en juin 2017, seront maintenant utilisés dans le prochain projet L3PILOT. Cette initiative, qui est le plus important projet de ce type financé par l'UE, testera 100 véhicules automatisés dans 12européens. "Il reste beaucoup de travail à accomplir", déclare M. Etemad. "Nous devons tester les capteurs dans des situations critiques, par exemple les radars dans laet les caméras dans le."Grâce à un examen attentif des problèmes légaux, techniques, humains et économiques qui entourent leautomatisé, le projet ADAPTIVE a permis d'obtenir une excellented'des défis auxquels doit faire face la mobilité automatisée. L'objectif est maintenant de tirer parti de ce travail pour rapprocher encore plus le secteur de la commercialisation.Pour plus d'information voir: Automated Driving Applications and Technologies for Intelligent Vehicles