Le détecteur de matière noire le plus sensible livre ses résultats

Les résultats de la première observation de XENON1T, le détecteur de particules de matière noire le plus performant jamais construit sur Terre, ont été révélés ce 18 mai 2017.. C'est ainsi que la collaboration internationale XENON, basée au Laboratoire national du Gran Sasso (LNGS) en Italie, et à laquelle participent les équipes dede Subatech et du LPNHE, a dévoilé ce premier résultat à la communautéinternationale après une trentaine ded'. Ces premiers résultats ouvrent une nouvelle page dans la recherche de cette mystérieuseLanoire est l'un des constituants fondamentaux de l', cinq fois plus abondante que la matière ordinaire. Plusieurs mesures astronomiques corroborent aujourd'hui son existence alors qu'en parallèle son observation directe surconfirmerait son existence et pourrait même mettre enses propriétés. L'effort expérimental est mondialde l'objectif de signer sa présence en observant directement les interactions des particules élémentaires de matière noire avec la matière ordinaire dans des détecteurs extrêmement sensibles. Cependant, ces interactions sont si faibles qu'elles ont, jusqu'à présent, échappé à la détection directe, obligeant les scientifiques à construire des détecteurs de plus en plus imposants.La collaboration XENON, qui avec XENON100 avait déjà rapporté d'excellents résultats par le, est maintenant de retour sur la ligne de front avec XENON1T. Le résultat d'une première observation sur une trentaine de jours montre que lede ceest exceptionnellement faible, de plusieurs ordres de grandeur au-dessous de celui qui serait associé à lanaturelle desde l'terrestre. Avec unetotale d'environ 3200 kg, XENON1T est en mêmele plus grand détecteur de ce type jamais construit. Lad'une taille considérablement accrue et d'unde fond si faible se traduit par un excellent potentiel de découverte dans les années à venir.La collaboration XENON se compose de 135 chercheurs internationaux: Allemagne, Emirats Arabes, États-Unis, France, Israël, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse y partagent leurs effectifs. Le dernier détecteur de la famille XENON est en opération au Laboratoire national du Gran Sasso[/i] (LNGS), en Italie, depuis l'2016. Le détecteur central XENON1T, de la famille des chambres àtemporelle au(LXeTPC), se trouve dans un cryostat au milieu d'un gigantesque réservoir d'pure, entièrement immergé, afin de le protéger autant que possible de la radioactivité naturelle provenant de la caverne. Le cryostat permet de garder le xénon à unede -95 °C sans geler l'eau environnante.Laau-dessus du laboratoire protège encore plus le détecteur, ce qui l'empêche d'être perturbé par les rayons cosmiques. Mais ce blindage externe n'est pas suffisant, car tous les matériaux sur Terre contiennent de minusculesde radioactivité naturelle. Ainsi, un soin extrême a été pris pour trouver, sélectionner et traiter les matériaux composant le détecteur afin d'aboutir à un contenu radioactif intrinsèque le plus bas possible. Laura Baudis, professeur à l'de Zürich et Manfred Lindner, professeur de l'Max-Planck pour la, soulignent que cela a permis à XENON1T d'obtenir un "silence" record, incontournable pour pouvoir capter le "son" si faible de la matière noire dans un aussi grandde matière ordinaire.Unede particules dans le xénon liquide entraîne de petits éclairs de lumière. C'est ce que les scientifiques de XENON enregistrent et étudient pour déduire la position et l'de la particule qui interagit, mais aussi pour éventuellement identifier si la particule pourrait être de la matière noire. L'information spatiale permet de sélectionner des interactions se produisant dans le noyau central de 1au cœur du détecteur.autour, le xénon environnant protège encore plus la cible centrale des minuscules contaminations résiduelles radioactives présentes dans la matière utilisée pour construire le détecteur.En dépit de la brièveté de la première exposition qui n'a duré qu'une trentaine de jours, la sensibilité de XENON1T a déjà dépassé celle de toutes les autres expériences, sondant des territoires inexplorés et où la matière noire aurait pu être présente. "Les WIMP n'ont pas été révélés dans cette première recherche avec XENON1T, mais nous ne les attendions pas si tôt", déclare Elena Aprile, professeur à l'Université de Columbia et porte-parole de la collaboration. "La meilleure nouvelle est que l'expérience continue d'accumuler d'excellentesqui nous permettront de tester bientôt l'hypothèse de WIMP dans une région de masse et ded'interaction avec descomme cela n'a jamais pu être exploré auparavant.pour détecter enfin la présence de matière noire avec des détecteurs massifs contenant un bruit de fond ultra-bas vient de débuter sur Terre avec XENON1T. Nous sommes si fiers d'ouvrir cetteavec ce détecteur incroyable, le premier de son genre."