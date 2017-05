Du contexte au cortex: à la découverte des neurones sociaux

Figure 1: Cette image illustre une mobilisation différente des neurones sociaux et asociaux, selon que le singe qui effectue la tâche sur l' écran tactile (Un écran tactile est un périphérique informatique qui rassemble les fonctionnalités d'affichage d'un écran (moniteur) et celle d'un dispositif de...)

© M.Demolliens

L'existence de nouveaux neurones sociaux vient d'être mise en évidence par des chercheurs de l'Institut de neurosciences des systèmes (Aix-Marseille Université/Inserm), du Laboratoire de psychologie sociale et cognitive (Université Clermont Auvergne/CNRS) et de l'de neurosciences de la Timone (Aix-Marseille Université/CNRS). Ces recherches menées chez leont montré que lorsque l'est amené à réaliser une tâche, des neurones différents s'activent selon la présence ou non d'un congénère. Ces résultats, publiés dans la revue Social Cognitive and Affective, améliorent notre compréhension dusocial et permettent de mieux comprendre le phénomène de facilitation socialeUn enjeu majeur des neurosciences est de comprendre le fonctionnement du cerveau dans sonsocial. La collaboration inédite d'un spécialiste de ladu primate avec un spécialiste de psychologie socialevient de révéler l'existence de deux nouvelles populations de neurones dans lepréfrontal: des "neurones sociaux" et des "neurones asociaux".La plupart descérébrales sont associées à des tâches spécifiques. Certaines, connues pour être spécialisées dans le traitement de l'aspect social des informations, constituent le cerveau social. Dans le cadre de lade Marie Demolliens, Driss Boussaoud et Pascal Huguet, chercheurs, ont proposé à des singes une tâche durant laquelle ils devaient associer une image (présentée sur un écran) à l'une des quatre cibles qui leur étaient également présentées (aux quatre coins de l'écran). Cette tâche associative implique le cortex pré-frontal mais pas les aires cérébrales dites sociales. Les chercheurs ont alors enregistré de manière quotidienne l'électrique de neurones dans cette région cérébrale pendant que les singes réalisaient la tâche demandée en présence ou en l'absence d'un congénère.Bien que les neurones enregistrés dans le cortex préfrontal soient avantimpliqués dans la réalisation de la tâche visuo-motrice, l'étude a révélé que la plupart se montrent sensibles à la présence ou l'absence du congénère. Ainsi, certains neurones ne s'activent fortement sur la tâche proposée que lorsque le congénère est présent (d'où leur nom de "neurones sociaux") alors que d'autres ne s'activent fortement qu'en l'absence du congénère ("neurones asociaux"). De manière encore plus surprenante, plus les neurones sociaux s'activent en présence du congénère, plus le singe réussit la tâche proposée. Les neurones sociaux sont donc à la base de la facilitation sociale. De même, plus les neurones asociaux s'activent en l'absence du congénère, plus le singe réussit la tâche proposée (cependant moins bien qu'en condition de présence du congénère et donc d'des neurones sociaux). Les chercheurs ont également montré que si les neurones sociaux s'activent en l'absence du congénère ou si les neurones asociaux s'activent en sa présence (deux cas beaucoup plus rares), la performance du singe diminue.Ces travaux révèlent l'importance dusocial dans le fonctionnement de l'activité neuronale et ses conséquences comportementales: pour une même tâche, le cerveau n'utilise pas nécessairement les mêmes neurones selon la présence ou non d'un congénère. Les neurones sociaux pourraient ainsi ne pas être réductibles aux régions cérébrales réputées éminemment sociales mais être distribués à l'échelle du cerveau tout entier pour permettre la réalisation de différentes tâches (qu'elles soient sociales ou non). Ce résultat permet de repenser le cerveau social ainsi que certains troubles du comportement caractéristiques de l'ou de la