Première observation d'une phase vitreuse marginale du verre

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En science, il s'agit...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est...)



La transition de Gardner révélée par l'imbrication fractale de cages de plus en plus petites au sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que cet usage diffère quelque peu de la définition scientifique de ce mot....)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter,...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

transition de phase (En physique, une transition de phase est une transformation du système étudié provoquée par la variation d'un paramètre extérieur particulier (température, champ magnétique...).)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son...)

organisation (Une organisation est)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien,...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

adiabatique (En thermodynamique, une transformation est dite adiabatique (du grec adiabatos, « qui ne peut être traversé ») si elle est effectuée sans qu'aucun...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée...)

Référence publication:

Contact chercheur:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Informations complémentaires:

Les verres à basse température affichent toutes sortes de propriétés anormales. De très récents développements théoriques ont prédit l'existence d'une phase vitreuse marginale, lade Gardner, qui serait à l'origine de ces anomalies. Un duo de physiciens vient d'obtenir la première confirmationde l'existence de cette phase dans ungranulaire. Ces travaux ont été publiés dans la revue Physical Review Letters.Quand unse solidifie sans que nul ordre n'émerge, il forme un verre. Les molécules se déplacent de plus en plus lentement, jusqu'à être piégées dans un état étrange entre liquide et solide. De nombreuses structures désordonnées sont possibles suivant les conditions de formation du verre. On pourrait penser, qu'une fois le liquide piégé dans un verre particulier, ses propriétés derésultent,comme dans un, des vibrations des particulesde leurs positions moyennes, celles-ci définissant unsous-jacent désordonné. Mais il n'en est rien. Les propriétés thermiques ou mécaniques anormales, observées dans ces verres, ne peuvent être expliquées par cette description.Des travaux théoriques très récents ont montré que ces anomalies peuvent se comprendre comme la rémanence d'une nouvelle- la transition de Gardner, qui distingue deux types de solides amorphes: le verre simple mécaniquement stable et le verre marginalement stable. Des simulations numériques enfinie ont confirmé l'existence de cette transition et montré qu'elle est associée à unehétérogène des vibrations des particules au sein des cages formées par leurs voisines.C'est en s'appuyant sur cette image de cages, que des physiciens des laboratoires Fluides, automatiques et systèmes thermiques (FAST, CNRS/ UPSud/Univ.Saclay) et Gulliver (CNRS/ESPCI Paris) ont obtenu la première confirmation expérimentale de l'existence de la phase de Gardner dans un verre granulaire, réalisée au Service dede l'état condensé (SPEC, CNRS/CEA). Ce verre est reconnu comme unvitreux modèle. Les chercheurs ont suivi les trajectoires individuelles des particules composant celui-ci au moment de la formation du verre. Dans un premier, par compression, ils ont formé un verre granulaire au sein duquel chaque particule vibre dans une cage formée par ses voisines. Ensuite, ils ont démontré qu'il existe uneau-delà de laquelle les cages se divisent en plusieurs "sous-cages" définies par les particules voisines avec lesquelles lede collisions augmente. Ce seuil observé expérimentalement est une signature de la transition de phase de Gardner.Ce résultat fondamental, majeur pour la compréhension et l'optimisation des propriétés des verres, devrait susciter une nouvelle lecture des propriétés anormales de certains verres, à lade l'existence de cette nouvelle phase vitreuse.A. Seguin et O. DauchotPhysical Review Letters (2016), doi:10.1103/PhysRevLett.117.228001Retrouver l'article sur les bases d'archives ouvertes arXiv et HAL Olivier Dauchot, directeur de Laboratoire Gulliver (CNRS/ESPCI Paris) Laboratoire Fluides, automatiques et systèmes thermiques (FAST, CNRS/UPSud/Univ. Paris Saclay) Service de physique de l'état condensé (SPEC, CNRS/CEA)