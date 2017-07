Le miroir secondaire de l'ELT a été moulé avec succès

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, qui, pour être protégée, est...)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la...)

convexe (En géométrie, un objet est convexe si pour toute paire de points { A , B } de cet objet, le segment [AB] qui les joint est entièrement contenu dans l'objet. Par exemple, un cube plein, un disque ou une boule sont...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour indiquer...)

première lumière (L'expression première lumière désigne le moment où un télescope astronomique nouvellement installé reçoit et enregistre ses premiers photons venus du ciel. Les astronomes utilisent ce terme pour...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps centrée sur le présent. L'intuition du...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut...)

traitement thermique (Le traitement thermique d'une pièce consiste à lui faire subir des transformations de structure grâce à des cycles prédéterminés de chauffage et de refroidissement afin d'en améliorer les...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

dilatation (La dilatation est l'expansion du volume d'un corps occasionné par son réchauffement, généralement imperceptible. Dans le cas d'un gaz, il y a dilatation à pression constante ou maintien du volume...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux...)

rang ( Mathématiques En algèbre linéaire, le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Le théorème du rang lie le rang et la dimension du noyau d'une...)

L'ébauche du miroir secondaire de l'ELT (télescope géant) a été réalisée par la société SCHOTT basée à Mayence en Allemagne. Lorsque finalisé, ce miroir sera caractérisé par un diamètre de 4,2 mètres et une masse de 3,5 tonnes. Il sera alors le plus grandsecondaire jamais installé sur unainsi que le plus grand miroirréalisé à ceAvec ses 39 mètres de, le Télescope géant (ELT pour Extremely Large Telescope) de l'ESO sera le plus grand télescope de son genre jamais conçu lorsqu'il captera saen 2024. Le moulage du miroir secondaire du télescope (M2), dont lesexcèdent celles de la plupart des miroirs primaires équipant les télescopes scientifiques actuels, constitue une nouvelle étape de sa réalisation.L'ébauche du miroir consiste en un moulage du- du vitrocéramique Zerodur®- destiné à être taillé puis poli afin de donner naissance au miroir final. En janvier 2017, l'ESO a attribué à l'entreprise SCHOTT le contrat de fabrication de l'ébauche du miroir M2 (eso1704). L'ESO s'est réjoui d'une collaboration fructueuse avec SCHOTT, choisie par lepour produire les miroirs principaux du ménisque de 8,2 mètres de diamètre du Very Large Telescope à l'Observatoire de Paranal de l'ESO (ann12015). En tant que fabricant de produits astronomiques d'exception et de qualité supérieure, SCHOTT a déjà livré les ébauches des miroirs déformables de faible épaisseur qui constitueront le miroir quaternaire de l'ELT, M4 (ann15055), et fournira l'ébauche du miroir tertiaire M3.L'ébauche du miroir secondaire doit à présent subir un lent refroidissement, faire l'd'un usinage puis d'unau cours de l'à venir. Il sera prêt alors à être taillé puis poli. Telles seront les missions de la société française Safran Reosc. En outre, cette dernière procèdera à des tests complémentaires (ann16045). Le moulage sera taillé et poli à la précision de 15 nanomètres (15 millionièmes de millimètre) sur la totalité de laUne fois achevé et installé, le miroir M2 sera suspendu au-dessus du vaste miroir primaire du télescope et constituera le second élément du système optique novateur à cinq miroirs de l'ELT. Le miroir est fortement courbé et asphérique. Sa réalisation ainsi que l'accomplissement de divers tests constituent donc de réels défis techniques.