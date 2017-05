De nouvelles piles à combustible microtubulaires pour drones

heures (L'heure est une unité de mesure :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

development (Development est une revue scientifique bimensuelle à comité de lecture couvrant tous les champs de la génétique évolutive du développement allant de la biologie cellulaire, des cellules souches, la biologie...)

pile à combustible (Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l'électricité se fait grâce à l'oxydation sur une électrode d'un combustible réducteur (par exemple l'hydrogène) couplée...)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction chimique générant de la...)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également l'ion oxyde O2-.)

géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace de dimension 3 (géométrie euclidienne) et, depuis le XVIIIe siècle, les...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les cabines des avions et...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre sur un corps massique en raison uniquement du voisinage de la Terre. Elle est égale à...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un organe...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par exemple par Anthony Wilden ou Edgar Morin), en physique, en biologie (par exemple par Henri...)

dynamique des fluides (La dynamique des fluides est l'étude des mouvements des fluides, qu'ils soient liquide ou gaz. La résolution d'un problème de dynamique des fluides...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

forêt (Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement dense, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et d'espèces associées. Un boisement de faible étendue est dit bois,...)

Avec les nouvelles piles à combustible développées par un projet financé par l'UE, les véhicules aériens sans pilote pourront rester jusqu'à cinqdans les airs.LeSUAV (Microtubular solid oxide fuel cell power systemand integration into a mini-UAV) a été lancé en soutien de l'initiative européenne Clean Sky. Il visait à développer des composants depeu onéreux, afin de pouvoir utiliser les piles àsolide (SOFC) pour des applications portables ou non.SUAV s'est axé sur la conception de SOFC àtubulaire, ainsi que sur leur intégration dans un système d'alimentationcomprenant une pile de SOFC microtubulaires et une batterie. Les conceptions tubulaires sont avantageuses parce qu'il est beaucoup plus facile d'assurer lade l'duDurant la conception de la pile à combustible et du système de traitement du carburant, les exigences enet enimposées par le système d'sans pilote ont représenté un défi majeur. Les partenaires du projet se sont donc efforcés de concevoir un générateur d'léger, compact et souple.Le système hybride développé comprenait une SOFC microtubulaire, une batterie, un dispositif de traitement pour générer lede reformage et d'autres équipements. Pour le carburant, SUAV a choisi d'utiliser le propane car il fournit plus d'que l'et parce qu'il est disponible partout en. On utilise des piles à combustible telles que les SOFC parce qu'elles peuvent convertir les gaz de reformation en électricité, à la différence d'autres types de piles à combustible qui nécessitent de l'hydrogène pur. Il est ainsi possible de réduire laet la taille du système de reformage du carburant.Le développement des composants individuels du générateur d'électricité s'est accompagné de la modélisation de la pile de SOFC et des composants associés. Sur cette base, les chercheurs ont développé des modèles informatiques 2D et 3D de, afin de prévoir les distributions deaux niveaux de chaque cellule microtubulaire et de la pile complète, pour laquelle les contraintes thermiques ont également été calculées.Compte tenu des exigences strictes en termes de volume et de poids, les membres du projet ont utilisé l'oxydation partielle catalytique comme technique de reformage. Bien que cette technique soit moins efficace que le reformage à la, elle produit plus depar unité de volume et de poids et n'exige pas d'SUAV a mis auun générateur à piles à combustible de 280 W permettant des missions de vol prolongées. Au-delà des applications aérospatiales, lapeut également être utilisée pour des alimentations portables, l'alimentation embarquée des véhicules et des démonstrateurs à visée pédagogique. Entre autres avantages, elle pourrait permettre desde vol plus longs pour la détection des feux dePour plus d'information voir: Projet SUAV