Quand les souvenirs refont surface grâce à la stimulation électrique cérébrale...

Figure: La localisation de la stimulation influence le contenu des souvenirs.



A - Type de souvenirs en fonction des sites de stimulation. La figure A représente les localisations des différentes stimulations à l'origine des réminiscences. Il s'agit de stimulations par électrodes intracrâniennes en stéréoélectroenchalographie, réalisées entre 2003 et 2015 au CHU de Toulouse. Sur chaque représentation cérébrale sont placés les différents sites de stimulation chez l' ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en...) base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique. Les technologies existantes permettent d'organiser...)



B - Cas particulier des souvenirs induits au niveau du lobe temporal interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable...) nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».) données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.) cortex (En biologie, le cortex (mot latin signifiant écorce) désigne la couche superficielle ou périphérique d'un tissu organique.) induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)



©Jonathan Curot. CerCo

Ils deviennent alors un outil précieux d'étude de la mémoire à long terme. Les stimulations électriques cérébrales chez certains patients épileptiques peuvent aboutir à la résurgence inattendue de souvenirs. Mais ces souvenirs induits sont rares et n'ont été que très peu étudiés. Des chercheurs ont analysé le contenu, la localisation et les paramètres dede tous les souvenirs induits publiés depuis 80 ans, pour cerner les "clés" permettant d'accéder aux réseaux de notre. Cette étude a été publiée le 23 avril 2017 dans la revueDes stimulations électriques cérébrales de faible intensité sont appliquées lors des bilans pré-chirurgicaux de patients épileptiques ou lors de chirurgies éveillées. Le but de ces stimulations de quelques secondes est de déterminer la connectivité et les limites duépileptique, ou d'établir le rôle fonctionnel des structures stimulées avant d'opérer un. Elles sont indolores pour les patients.De manière intrigante, ces stimulations sont parfois à l'origine de réminiscences. Mettons-nous enavec un exemple. Voici ce qu'a ressenti un patient épileptique de 37 ans juste au moment de la stimulation de l'amygdale cérébrale gauche:Il s'agit d'un exemple parmi d'autres: certains patients peuvent entendre la musique publicitaire de Mc Donald ou un morceau des Pink Floyd, revoir une chambrequi leur est familière ou se trouver projetés dans le hall d'entrée de leur lieu de travail.Wilbur Penfield, un neurochirurgien canadien, fut le premier à induire ce type de réminiscences dans les années 1930. Elles seront reproduites pendant les décennies suivantes par d'autres équipes. Les souvenirs induits correspondaient, selon Penfield, à l'intégralité des expériences passées des individus, les stimulations rejouant à la manière d'un magnétophone le souvenir. Cetted'une mémoire hautement stable, stockant et "rejouant"dans les moindres détails, peut paraitre simpliste. Mais il s'agit d'une idée commune, très ancrée dans l'inconscient collectif. Pourtant aucune étude ne s'est intéressée jusqu'à maintenant au contenu réel de ces souvenirs induits, préalable nécessaire pour mieux comprendre lesde la mémoire et les mécanismes de modulation de celle-ci par les stimulations électriques.Les chercheurs ont donc revu 80 ans de littérature rapportant des réminiscences induites par les stimulations électriques cérébrales. Ils y ont ajouté leurs propres données. 273 souvenirs ont pu être collectés. Leur contenu a été spécifiquement étudié selon les conceptions modernes de la mémoire, ce qui n'avait jamais été fait. Si l'on suit la pensée de Penfield, une majorité de souvenirs autobiographiques, très riches en détails et correspondant à l'intégralité d'une expérience unique passée, devrait être observée.Ce n'est pas le cas. Les chercheurs observent de manière surprenante une très large variété de souvenirs, qui couvrent tous les aspects de la mémoire à long terme, allant même jusqu'à des souvenirs de rêves. Mais la plupart d'entre eux sont très pauvres en détails, avec très peu de souvenirs vraiment autobiographiques. Ces résultats ne corroborent donc pas la théorie d'une mémoire hautement stable et suggèrent qu'il s'agit d'un neuromythe. Même si ces souvenirs restent exceptionnels, les résultats de cette étude suggèrent que le rappel de souvenirs pourrait être activé de manière prédictible par une stimulation électrique. En effet les chercheurs démontrent que le réseau de la mémoire ne peut être activé qu'à certains endroits précis. De plus, le contenu des souvenirs dépend de la localisation de la stimulation.