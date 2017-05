Une nouvelle microscopie optique pour les nanomatériaux



A) Représentation schématique de la technique BALM: l'objet à étudier est déposé sur une couche anti-réfléchissante absorbante (ici en jaune) et l'image est obtenue en réflexion ;

B) À gauche: en éclairant du côté verre sur lequel est déposé la couche absorbante, la réflexion peut être éteinte (ou rendue très faible...) du fait des interférences. À droite: le simple dépôt d'un objet ultramince bi-dimensionnel , tel qu'un feuillet de graphène, modifie les conditions d' interférence (En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre. Ce phénomène apparaît souvent en optique avec les ondes lumineuses, mais...)

C) et D) Exemples d'images d'oxyde de graphène (couche transparente d'épaisseur mono-atomique de carbone) obtenues par cette technique dans l'air (à gauche) ou dans l' eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

Des équipes du CEA Paris-Saclay, du CNRS du Mans, de l'Institut Fresnel et de l'Libanaise ont mis en œuvre une nouvelle technique depermettant d'observer les nanomatériaux bidimensionnels avec une résolution inégalée et de suivre enréel leur fonctionnalisation chimique. Basée sur un principe optique simple mais jusque-là inexploité – la technique utilise dse couches antireflets absorbantes – la technique nommée BALM (pour Backside Absorbing Layer Microscopy) permettant l'deaussi fins et transparents que l'demonocouche. Cet exploit expérimental, couplé à la versatilité de la technique, permet par exemple d'observer en temps réel l'de molécules ou de nanoparticules sur du graphène ou d'autres matériaux ultraminces. Mieux encore, laparticulière de la microscopie BALM permet de travailler aussi bien à l'que dans un solvant et peut être combinée à d'autres techniques d'analyse ou de modification de nanomatériaux, notamment l'électrochimie. Ce travail est publié dans la revueAdvances.L'étude des nanomatériaux (nano-objets, couches minces, matériaux nanostructurés) et en particulier celle des matériaux 2D nécessite toujours le développement de nouvelles techniques d'observation et de caractérisation. Par exemple le graphène (monocouche d'de, constituant un feuillet de graphite) absorbe environ 2,3% de laqu'il reçoit. Il peut donc être observé directement par microscopie optique mais uniquement dans certaines conditions: lorsqu'il est déposé sur duoxydé avec une épaisseur d'oxyde optimum, du fait des effets d'interférences au niveau des interfaces [1],[2].Cependant l'observation du graphène dans ces conditions requière un dispositif sensible et il reste souvent très difficile de différencier les monocouches des bi- et tri-couches de graphène ou encore d'en observer les défauts comme les froissements ou les plis. Les outils les mieux adaptés sont à l'actuelle laRaman, la microscopie àatomique (AFM) ou les microscopies électroniques à balayage ou en transmission (SEM, TEM). Les deux premières techniques sont relativement lentes et les deux dernières nécessitent de travailler souspoussé avec du matériel coûteux. Le développement de nouvelles techniques d'observation et de caractérisation simples, rapides et pouvant fournir des informations topographiques précises est donc un enjeu majeur du domaine.La technique BALM (pour Backside Absorbing Layer Microscopy) a été mise aupar une collaboration de chercheurs dudu Mans de l'Fresnel, d'une Université Libanaise et de notre équipe du CEA Paris-Saclay, qui a apporté ses connaissances son savoir-faire enet électrochimie des nanomatériaux ainsi que sur les matériaux bidimensionnels et en: graphène et ses dérivés, disulfure de molybdène (MoS2) notamment.. L'objectif a été d'appliquer la technique BALM à l'observation et à la caractérisation de ces matériaux ultramince. La technique BALM, dont le nom peut être traduit par "microscopie inversée sur couches absorbantes", tire parti des propriétés anti-réfléchissantes de couches nanométriques de matériaux très absorbantes (telles des couches d'or). Les propriétés anti-réfléchissantes de ces couches n'apparaissent que lorsque leest éclairé depuis la face d'indice optique le plus élevé, c'est-à-dire depuis le, ce qui correspond à une configuration en microscopie inversée (Voir figure ci-dessous) [3].Cette technique est parfaitement générique. Les propriétés optiques de la couche antireflets absorbante sont déterminées par les deux valeurs n et k de l'complexe au lieu d'une seule valeur n pour une couche transparente, ce qui laisse une grande flexibilité pour le choix des matériaux.matériau d'épaisseur nanométrique que l'on souhaite étudier, déposé sur la lame antireflet absorbante et éclairé du verre vers l'air (ou le solvant), modifie les conditions d'et apparaît donc avec un très fort contraste, permettant ainsi d'observer des matériaux ultraminces même lorsqu'ils sont quasi-transparents (comme l'oxyde de graphène monocouche). Grâce à BALM les chercheurs ont par exemple pu suivre en direct lad'depuis un solvant de petites molécules sur l'oxyde de graphène monocouche, ce qui est impossible par d'autres techniques. L'image obtenue in situ d'un dépôt métallique par électrochimie montre que la technique peut être couplée à d'autres, et que son potentiel dépasse largement le domaine des matériaux bidimensionnels,. Au-delà des aspects d'observation et de modification de matériaux 2D, cette expérience démontre le potentiel de la technique BALM pour la détermination de constantes d'affinité de macromolécules. Elle a donc également un avenir très prometteur dans le domaine de la biodétection.La technique, à la fois performante, flexible et protégée par plusieurs brevets du CNRS et du CEA, a donné lieu fin 2014 à la création de la start-up Watch Live (Lyon), qui commercialise déjà un premier instrument BALM complet et ses consommables.VoirPour plus d'information voir: "BALM images nanometre-thick layers", IOP Nanotechweb.org, May 15, 2017.