La chimie du futur passe par les plantes

Claude Grison © Thibaut VERGOZ/CNRS Photothèque

Folies végétales

Une nouvelle filière verte pour l'industrie

La révolution des écocatalyseurs

Elles se nomment, ou encore. Ces plantes très spéciales ont une particularité: elles sont capables d'extraire les métaux lourds contenus dans le sol. Dès 2011, à Saint-Laurent-le-Minier, les "folies végétales" de Claude Grison ont démontré qu'elles pouvaient, à elles seules, réhabiliter un sol mis à mal par des siècles d'exploitation minière.Depuis, des plantes voisines, ont été utilisées en Crête,, Gabon, ou encore en Chine. Partout, les plantes sélectionnées par le laboratoire de Chimie bio-inspirée et d'Innovations écologiques (ChimEco, CNRS/Université de Montpellier), ont permis d'extraire, de sols riches en, manganèse,ou palladium, les métaux qui y sont disséminés.Non contentes de remplir leur mission écologique, ces plantes miraculeuses permettent aussi de récupérer des métaux parfois aussi précieux que toxiques. Car ces "hyperaccumulatrices" ont un super-pouvoir: elles sont capables de stocker dans leursfeuilles les métaux lourds... Il ne reste alors plus qu'à les récupérer, grâce à unet chimique 100% écolo. Mieux encore, les petites protégées de Claude Grison s'avèrent aussi d'incomparables auxiliaires pour une opération de chimie très courante: la "réduction des dérivés carbonylés". Un procédé très utilisé dans l'industrie, mais qui génère beaucoup de déchets et nécessite l'emploi de métaux coûteux. ", révèle Claude Grison, car".Si performants qu'ils suscitent l'intérêt grandissant des industriels. Le laboratoire ChimEco a déjà déposé pas moins de 36 brevets sur l'utilisation des écocatalyseurs en chimie. Les domaines d'applications ont innombrables. Biocosmétiques, mais aussi parfums, l', biopesticides, ou encore ces "molécules-clefs" dont l'industrie est friande, et dont la plupart proviennent aujourd'hui des dérivés duProduire des molécules à haute valeur ajoutéeen dépolluant des sols: la perspective, qui réconcilie industrie et écologie, a de quoi séduire. "" dit Claude Grison. La dépollution deviendrait ainsi unéconomiquement viable. Une révolution.