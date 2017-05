The Bourne identity, ou la mémoire des cellules souches d'un ver immortel

ver (Les vers constituent un groupe très hétérogène d'animaux invertébrés qui partagent une caractéristique commune, à savoir un corps mou, flexible, de forme allongée et ne...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal...)

radiothérapie (La radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant...)

Génomique (La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le fonctionnement d'un organisme, d'un organe, d'un cancer, etc. à l'échelle du génome, et non plus...)

staphylocoque doré (Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est l'espèce la plus pathogène du genre Staphylococcus. Elle est responsable d'intoxications alimentaires, d'infections localisées...)



Figure: (A) L'élimination des cellules souches est visualisé par la disparition des ARN messager codant pour la protéine Smedwi-1 (bleu) après irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps à un flux de rayonnements ionisants : rayons alpha,...) mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

© Eric Ghigo

Homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement...)

tuberculose (La tuberculose est une maladie infectieuse transmissible et non immunisante, avec des signes cliniques variables. Elle est provoquée par une mycobactérie du complexe...)

vieillesse (La vieillesse est l'âge ultime de l'être humain, qui succède à l'âge mûr, appelé aussi par euphémisme « troisième âge » (on nomme parfois quatrième...)

microbe (Les micro-organismes ou microbes sont des organismes vivants microscopiques (invisible à l'œil nu) et qui ne peuvent donc être observés qu'à l'aide d'un microscope.)

peptidoglycane (Le peptidoglycane (ou muréine, ou mucocomplexe, ou mucopeptide) est un polymère de glycosaminopeptide où la N-acétylglucosamine (NAG) et l'acide N-acétylmuramique (NAM) sont liés par des liaisons osidiques . Le peptidoglycane est...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...)

bactérie (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une...)

activation (Activation peut faire référence à :)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)

instruction (Une instruction est une forme d'information communiquée qui est à la fois une commande et une explication pour décrire l'action, le comportement, la méthode ou la tâche qui devra commencer,...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions...)

Grâce à l'étude d'un petit ver plat aquatique, la planaire, des chercheurs de l'Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes et leurs collaborateurs ont identifié une nouvelle voie de défense contre le staphylocoque doré impliquant les cellules souches. Cette étude a été publiée le 24 avril 2017 dans la revueEn étudiant la réponse immunitaire chez un organisme modèle original, unplat aquatique appelé la planaire, l'équipe d'Eric Ghigo de l'Unité desur les maladies infectieuses et tropicales émergentes, en collaboration avec l'équipe d'Emmanuel Lemichez au Centre méditerranéen demoléculaire (Inserm/Université Nice Sophia Antipolis), le service dede l'APHM et le département deet Bioinformatique à Otago (Nouvelle-Zélande), a identifié une voie de défense contre le) qui fait intervenir les cellules souches. Cette étude révèle la capacité de ces cellules à exprimer une réponse immunitaire.La planaire est capable de résister à des bactéries très pathogènes, voire mortelles pour l', telles que l'agent de la. Mais la planaire est aussi connue pour ses extraordinaires capacités de régénération, qui en font un être potentiellement immortel: elle ne peut pas mourir de. Les cellules souches jouent un rôle central dans cette capacité de régénération et les chercheurs ont eut l'idée d'étudier les propriétés immunitaires de ces cellules pour comprendre les raisons d'une défense immunitaire si efficacePeu de choses sont connues sur la façon dont les organismes exposés aux infections récurrentes adaptent leurs réponses immunitaires innées. Les chercheurs montrent que la planaire présente une mémoire immunitaire innée qui se met en place lors du premier contact avec le, ici en l'occurrence le staphylocoque doré. Cette mémoire consiste en un état transitoire de résistance accrue à la réinfection. Ils ont établi que les cellules souches étaient le support de cette mémoire immunitaire et qu'il était possible de la transférer d'une planaire à une autre par greffe de tissu.Mécaniquement, le premier contact avec staphylocoque doré conduit à l'expression par les cellules souches de la planaire du récepteur du, unemajoritaire de la membrane de la. L'du récepteur favorise l'expression de l'histone méthyltransférase (setd8-1) etune augmentation du niveau de méthylation de la lysine des histones dans les cellules souches. Ceci entraine un effet de mémoire qui sensibilise les animaux à une expression accrue de gènes de l'immunité tels que p38 MAPK et morn2, favorisant l'élimination delors d'un deuxième contact avec ce même organismes. L'élimination des cellules souches par irradiation efface la mémoire immunitaire innée des planaires (Figure).Cette découverte révèle une fonction immunitaire insoupçonnée des cellules souches et ouvre une nouvelle piste d'action contre le staphylocoque doré et des perspectives thérapeutiques basées sur l'des cellules souches.Ces travaux démontrent l'intérêt des organismes modèles "exotiques", comme la planaire. En effet, sa grandede cellules souches, ainsi que la conservation au cours de l'évolution de certaines fonctions immunitaires en font unindispensable pour l'étude de la réponse antimicrobienne.