Améliorer les données à bord pour rendre les avions moins polluants



© Techno-Science.net

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules toutes...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions entreprises, par une plus grande rentabilisation de ces...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

avis (Anderlik-Varga-Iskola-Sport (Anderlik-Varga-Ecole-Sport) fut utilisé pour désigner un projet hongrois de monoplace de sport derrière lequel se cachait en fait un monoplace de chasse destiné au Legüyi Hivatal, le...)

intelligence artificielle (L'intelligence artificielle ou informatique cognitive est la « recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de...)

logiciel (En informatique, un logiciel est un ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil informatique. Y sont inclus les instructions de traitement, regroupées sous...)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud,...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

humidité (L'humidité est la présence d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air ou dans une substance (linge, pain, produit chimique, etc.).)

poussée (En aérodynamique, la poussée est la force exercée par le déplacement de l'air brassé par un moteur, dans le sens inverse de l'avancement.)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World Wide Web reposant sur...)

NOx (NOx, de N symbole de l'azote, O celui de l'oxygène et x représentant une stœchiométrie inconnue est une abréviation utilisée dans le domaine de la chimie, de la pollution et de la qualité de l'air,...)

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le contexte, selon le milieu considéré et selon ce que l'on peut entendre par malsain [1].)

Le rendement des avions a progressé considérablement ces dernières décennies, mais les travaux continuent pour rendre les voyages parplus sûrs et plus durables. LeWINFC (Weather informationand correlation for weather and traffic situational awareness), financé par l'UE, a conçu unpour sélectionner la meilleurepossible afin de réduire lade travail du pilote, les rejets et lePour planifier une trajectoire davantage optimisée, l'outil utilise desdes radars et des prévisions météo, ainsi que lesofficiels aux aviateurs. Ensuite, il fusionne les données à l'aide d'un algorithme d'optimisation de la trajectoire, basé sur l'L'équipe du projet a conçu un module de traitement adaptatif des données, qui génère une carte des risques afin de prévenir les pilotes des conditions météo défavorables. Letient compte des informations météorologiques pour évaluer les performances de l'avion et ses rejets, associant les résultats avec la carte des risques qui intègre les problèmes météo et les contraintes du trafic aérien.Le logiciel s'appuie aussi sur divers facteurs du(direction et intensité) et de l'(densité,etrelative), qui tous affectent la, la consommation deet les rejets associés. L'équipe du projet a testé et validé le logiciel, puis conçu un plan d'exploitation et diffusé les résultats auprès des acteurs concernés, via ledu projet et en participant à des conférences et autres manifestations.Le nouveau module est un excellent exemple de la qualité de l'avionique européenne. Il pourrait améliorer le rendement en carburant des avions, et renforcer leur sécurité. L'exploitation de ce module devrait réduire les rejets de CO2 et depar les avions, ainsi que leursonore.Pour plus d'information voir: projet WINFC