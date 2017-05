Coup d'envoi pour la physique du LHC en 2017

L'une des premières collisions proton-proton enregistrées par le détecteur LHCb en 2017, le 23 mai. (Image: LHCb/CERN)

L'une des premières collisions proton-proton avec faisceaux stables enregistrées par le détecteur CMS en 2017, le 23 mai. (Image: CMS/CERN)

C'est reparti pour la physique au LHC. Les opérateurs du Grand collisionneur de hadrons ont donné le coup d'envoi pour la prise des données par les expériences en 2017. L'exploitation démarre progressivement, avec seulement quelques paquets de protons par faisceau. Les opératrices et opérateurs qui pilotent le plus puissantduvont graduellement augmenter lede paquets circulant dans la grande boucle. Ils réduiront également la taille des faisceaux aux points d'. Dans quelques semaines, plus d'unde collisions se produiront alors chaqueau coeur des expériences.L'an, le LHC a produit un nombre impressionnant de, 6,5 millions de milliards de collisions, soit unecumulée sur l'de près de 40 femtobarns inverses. La luminosité est un indicateur crucial pour un collisionneur, qui correspond au nombre de collisions susceptibles de se produire en undonné et par unité de. En 2017, les opérateurs espèrent offrir le même nombre de collisions qu'en 2016, mais sur une période plus courte. Le LHC a en effet été remis enunplus tard dans l'année, du fait de l'arrêt technique prolongé.indique Frédérick Bordry, le directeur des accélérateurs et de ladu CERN.Larepose sur une analysedes phénomènes ; la taille des échantillons est donc cruciale. Autrement dit, plus le nombre de collisions révélant un phénomène est grand, plus le résultat est solide. Les expériences entendent donc tirer parti des grandes quantités de données délivrées par le LHC pour poursuivre leurà l'énergie la plus élevée jamais atteinte par un accélérateur.indique Eckhard Elsen, directeur deet de l'Les physiciennes et physiciens du LHC travaillent dans deux directions: améliorer la connaissance du connu et sonder l'inconnu. Le connu, c'est le Modèle standard des particules et des forces,qui regroupe les connaissances actuelles sur les particules élémentaires. Le, découvert en 2012,un rôle clé dans le Modèle standard. C'est aussi une particule, fondamentalementdes autres particules élémentaires. En 2017, ATLAS et CMS poursuivront la caractérisation de cette particule. Les deux grandes expériences généralistes vont observer ses modes de désintégration et la manière dont elle interagit avec les autres particules. Ces mesures pourraient permettre d'obtenir des indications sur une possible nouvelleau-delà du Modèle standard. Les expériences réalisent de surcroît des mesures précises d'autres processus du Modèle standard, notamment avec letop, la plusdes particules élémentaires.Les physiciens espèrent notamment déceler des écarts entre les mesures et le Modèle standard. C'est l'une des méthodes pour sonder l'inconnu.S'il décrit avec précision un grand nombre de phénomènes de l'infiniment petit, le Modèle standard laisse de nombreuses questions en suspens. Il ne décrit par exemple que 5 % de l'Univers : le reste serait formé deet d'énergie noire, inconnues.Tout écart avec la théorie pourrait orienter les physiciens vers un cadre théorique plus large, une nouvelle physique, qui permettrait de résoudre les énigmes manifestes.ATLAS, CMS et LHCb mesurent ainsi précisément les processus pour y déceler des anomalies. ATLAS et CMS recherchent également de nouvelles particules, comme celles prédites par la théorie de la, et qui pourraient être des constituants de lanoire.LHCb s'intéresse également au déséquilibre entre matière et. Les deux auraient été créées enégale au moment du, mais l'antimatière est aujourd'hui quasiment absente de l'. LHCb traque le phénomène appelé " violation de charge-parité " qui serait responsable,au moins en partie, de ce déséquilibre.Des collisions avec des ionsd'étude privilégié d'ALICE, ne sont pas au programme du LHC cette année. ALICE poursuivra l'de 2016 et enregistrera des collisions proton-proton, qui offrent également des possibilités d'étude de laforte. Avec les collisions proton-proton de 2016, ALICE a en effet récemment annoncé avoir observé un état de matière ressemblant auquarks-gluons. Le plasma quarks-gluons est l'qui a existé quelques millionièmes de seconde après le Big Bang.Enfin, plusieursde physique avec des faisceaux desserrés sont prévus pour les expériences TOTEM et ATLAS/ALFA.