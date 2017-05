Dépression et absence prolongée au travail : un duo trop fréquent



La dépression représente le trouble de santé mentale le plus connu. Au Canada, plus d'une personne sur dix est atteinte d'un trouble de santé mentale.

Photo: Milène Bélanger-Douet - Udes

Qu'arrive-t-il lorsque la dépression nous rend incapable de travailler ?



Au Québec, ce sont le plus souvent les médecins généralistes qui sont consultés lorsque les travailleurs présentent des symptômes dépressifs.

Photo: Milène Bélanger-Douet - Udes

Ce que propose la recherche pour minimiser l'absence prolongée au travail

Que font les médecins en réalité ?

Milène Bélanger-Douet est étudiante à la maîtrise recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke.

La dépression représente le trouble le plus courant qui est susceptible d'occasionner une absence prolongée au travail. Celle-ci engendrerait un impact négatif sur lades travailleurs. Desrécentes publiées dans le Journal of Occupational Rehabilitation ont permis d'observer que plus de la moitié des personnes vivant avec une dépression ou unseraient toujours absentes au travail après sixd'arrêt et près du tiers après un an.La réponse est simple, il faut consulter. Au Québec, les médecins omnipraticiens sont les généralistes ayant le pouvoir de signer le fameux billet d'arrêt de travail et sont par le fait même les plus sollicités. Sur quoi se basent ces médecins pour prendre leur décision et en assurer le suivi ? Une équipe dede l'de Sherbrooke spécialisée enau travail leur a posé la question.Cette équipe, dirigée par la professeure Chantal Sylvain de l'École de réadaptation, a documenté les pratiques et ressources utilisées par les médecins omnipraticiens durant leurs interventions avec des personnes éprouvant des difficultés à travailler en raison d'un trouble dépressif. L'équipe a réalisé des entrevues qualitatives en profondeur auprès de treize médecins exerçant en Montérégie. L'analyse thématique des entrevues a permis de mieux comprendre la réalité des pratiques de ces médecins selon leurde travail.Trois principes d'intervention sont reconnus dans la littératurepour favoriser un retour au travail sain et durable :Les parties impliquées dans le retour au travail doivent communiquer et coordonner leurs actions. Il est question du travailleur, de l'assureur, des professionnels de la santé et de l'employeur.Leet les autres professionnels doivent veiller à réactiver le travailleur et l'aider à rester engagé dans sa démarche de retour au travail.L'employeur doit accepter d'adapter temporairement les tâches et le milieu de travail.Ces recommandations ne sont toutefois pas spécifiques au cas de dépression. Pour ces personnes, les pratiques des médecins omnipraticiens visant à évaluer et faciliter le retour au travail demeurent peu documentées.Les médecins questionnés par l'équipe de la professeure Sylvain ont tous rapporté communiquer rarement avec les autres professionnels, et encore moins avec les milieux de travail et les assureurs. Ils ont expliqué cette réalité par les limites duqui ne favorisent pas ce type de pratique, qui pourtant, est reconnu comme hautement souhaitable.Outre ce constat unanime, il ressort deux profils distincts de pratique chez ces médecins :D'un côté, il y a ceux qui cherchent à retarder le début de l'arrêt de travail ou qui favorisent de courts arrêts de travail. Ils abordent rapidement avec leurs patients le sujet du retour au travail et le présentent comme quelque chose qui aidera leur récupération.D'un autre côté, il y a ceux qui accordent un arrêt de travail afin de permettre une période de repos pour se soustraire dudu travail. Le sujet du retour au travail est abordé tardivement et ils considèrent peu le milieu de travail dans leurs interventions.Le premier profil correspondrait davantage aux meilleures pratiques pour accélérer le retour à la santé et prévenir l'absence prolongée au travail. Il est rassurant de constater que plusieurs médecins intègrent concrètement des éléments de ces pratiques, en dépit des contraintes qui pèsent sur le système de santé.Et maintenant ? Il faut certainement soutenir l'adoption de ces meilleures pratiques par les médecins. Mais ces efforts resteront vains s'ils ne s'accompagnent pas d'un engagement ferme et des actions conséquentes de tous, employeurs, professionnels de la santé, assureurs et travailleurs, envers des conditions favorables du retour au travail sain et sécuritaire après une dépression. Il faut plus que des voeux pieux pour réussir, mais l'enjeu en vaut la peine !