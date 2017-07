Cérémonie de pose de la première pierre de l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO

futur (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

une nouvelle ère (Une nouvelle ère (1/2) et Une nouvelle ère (2/2) sont des épisodes de la série télévisée Stargate Atlantis. Ce sont les deux...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques....)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

médias (On nomme média un moyen impersonnel de diffusion d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisé pour communiquer. Les médias permettent...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

hexagone (Un hexagone (du grec hexi = six et gonia = angle) est un polygone à six sommets et six côtés. Les angles internes d'un hexagone régulier sont tous de 120° et ses côtés sont de même...)

train (Un train est un véhicule guidé circulant sur des rails. Un train est composé de plusieurs voitures (pour transporter des personnes) et/ou de plusieurs wagons (pour...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances,...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, qui, pour être protégée, est...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle.)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps...)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

réseau électrique (Un réseau électrique est un ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs d'électricité.)

capitale (Une capitale (du latin caput, capitis, tête) est une ville où siègent les pouvoirs, ou une ville ayant une prééminence dans un domaine social, culturel, économique ou sportif,...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également...)

vie (La vie est le nom donné :)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus, notamment au...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

implémentation (Le mot implantation peut avoir plusieurs significations :)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

première lumière (L'expression première lumière désigne le moment où un télescope astronomique nouvellement installé reçoit et enregistre ses premiers photons venus du ciel. Les astronomes utilisent ce...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et...)

instrumentation (Le mot instrumentation est employé dans plusieurs domaines :)

Michelle Bachelet Jeria, Présidente de la République du Chili, a participé à la cérémonie de pose de la première pierre de l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO. L'événement était organisé à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au nord du Chili, à proximité du site d'accueil dugéant. Cette étape marque le début de la construction duet de la structure principale du plus grand télescopeau, et donc le commencement d'en. A cette occasion, l'observatoire a été connecté aunational électrique chilien.La Présidente Bachelet a été reçue par Tim de Zeeuw, le Directeur Général de l'ESO, Roberto Tamai, le directeur du programme ELT, et Andreas Kaufer, le Directeur de l'Observatoire de Paranal-La Silla. La cérémonie a accueilli également de nombreux invités de marque, tant chiliens qu'internationaux, issus du gouvernement et du monde de l'industrie, ainsi que des scientifiques et des ingénieurs de l'ESO, des représentants deslocaux et internationauxParmi lesforts de la cérémonie figurait le scellage d'une capsule temporelle préparée par l'ESO. Cette capsule comprend une mosaïque de photographies de l'actuel personnel de l'ESO, ainsi qu'une copie du livre détaillant les futurs objectifs scientifiques du télescope. La capsule temporelle est couverte d'unconstitué de Zerodur© et gravé à l'effigie de l'un des segments miroirs principaux de l'ELT, à l'échelle un cinquième.Dans son discours, la Présidente a insisté : " Avec ce lancement symbolique de la construction, nous sommes ende construire plus qu'un télescope : Il s'agit de l'une des plus grandes expressions de nos capacitéset technologique ainsi que de l'extraordinaire potentiel de la coopération internationale. "Tim de Zeuuw a remercié la Présidente et son Gouvernement pour leur soutien continu à l'ESO au Chili ainsi que pour leur politique en faveur de la protection des splendides cieux du: " L'ELT amènera à des découvertes que nous ne pouvons concevoir à ce, et constituera vraisemblablement, pour le monde entier, une source d'inspiration dans les domaines de la, de la, et concernant notre place dans l'. Ces retombées seront hautement bénéfiques pour les Etats Membres de l'ESO, le Chili, et le reste du monde. "Doté d'unprincipal de 39 mètres de, l'Extremely Large Telescope (ELT) sera le plus grand télescope au monde à opérer dans les domaines de l'optique et de l'et augurera d'une nouvelle ère en ce qui concerne l'des télescopes. L'ELT résidera au coeur d'un gigantesque dôme en rotation de 85 mètres de diamètre - decomparables à celles d'un terrain de footballL'an, l'ESO signait un contrat avec le Consortium Ace composé de Astaldi, Cimolai et du sous-traitant EIE Group, pour la construction du dôme et de la structure du télescope (eso1617). Il s'agissait du plus gros contrat jamais attribué par l'ESO et du contrat le plus important impliquant l'astronomie au sol. La pose de la première pierre marque officiellement le début de la construction du dôme de l'ELT et de la structure du télescope.Cette cérémonie célébrait également la connexion du Cerro Paranal et du Cerro Armazones au réseau national électrique chilien. Cette connexion, rendue possible grâce au soutien appuyé du gouvernement chilien, est gérée par le Groupe chilien SAESA. Cette nouvelle connexion réduira les coûts, sera gage de meilleureset stabilité,en réduisant l'empreintede l'observatoire.L'ELT est le dernier des nombreux projets de l'ESO à avoir largement bénéficié du soutien continu du Gouvernement de l'Etat hôte du Chili durant plus d'un demi-siècle. Le soutien appuyé du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de l'Energie et de la Commission Nationale de l'Energie (CNE) ont joué un rôle essentiel dans la réussite de l'établissement de la connexion du site auLe site d'accueil de l'ELT est un don du gouvernement chilien. Il est entouré d'une vaste concession de terres destinée à protéger les opérations à venir du télescope d'interférences de tous types - contribuant ainsi à préserver le statut demondiale de l'astronomie attribué au Chili.L'ELT sera l'oeil le plus puissant jamais pointé vers leet révolutionnera sans doute notre perception de l'Univers. Il abordera un large éventail de défis scientifiques, telles lade signes deà lad'exoplanètes de type, l'étude de la nature de l'noire et de la, l'des premiers instants de l'Univers, en quête de nos origines. Il soulèvera en outre de nouvelles questions inconcevables de nos jours, et contribuera à l'amélioration de la vie sur Terre grâce à l'de nouvelles technologies et à diverses avancées end'ingénierie.L'ELT doit capter saen 2024. La pose de la première pierre inaugure l'entrée de l'astronomie dans une nouvelle ère.