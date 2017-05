Une "?petite merveille?"

Un antidiabétique comme traitement prometteur des symptômes d'une maladie associée à l'autisme

La metformine, le médicament le plus utilisé pour le traitement du diabète de type 2, pourrait atténuer les symptômes du syndrome de l'X fragile, forme héréditaire de déficience intellectuelle à l'origine de certains cas d'Une étude récente dirigée par des chercheurs de l'Université McGill, de 'Université d'Édimbourg et de l'de, a établi que la metformine améliorait les manifestations sociales, comportementales et morphologiques dude l'X fragile chez la. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature Medicine.Le syndrome de l'X fragile est unecausée par une anomalie duFragile X Mental Retardation 1 (FMR1). Cette dernière déclenche une production excessive de protéines dans leet provoque une dysrégulation des connexions neuronales. Laperturbe la, le langage, le comportement et les rapports sociaux. Elle touche environ 1 garçon sur 5?000 et 1 fille sur 6?000, et elle s'accompagne souvent d'autisme, d'un trouble anxieux et de crises d'épilepsie.Chez des souris atteintes du syndrome de l'X fragile - c'est-à-dire présentant des symptômes de la maladie, notamment une intensification du toilettage et une socialisation déficiente - les connexions cérébrales et le comportement se sont normalisés après 10 jours de traitement par de la metformine injectable.Le Pr Nahum Sonenberg, titulaire d'une chaire James McGill au Département de biochimie de l'Université McGill et coauteur en chef de la nouvelle étude, voit poindre un espoir pour les personnes atteintes du syndrome de l'X fragile. "?C'est l'une des études les plus captivantes de ma carrière, parce que nous tenons là un traitement très prometteur contre une maladiepernicieuse et incurable?", se réjouit leComme le souligne Christos Gkogkas, boursier du chancelier au Centre Patrick-Wild de l'Université d'Édimbourg, "?la metformine est largement utilisée dans lede type 2 depuis plus de 30 ans; son innocuité et sa tolérabilité sont solidement établies?"."?Lese prête donc à merveille à des essais cliniques accélérés, et, sise passe bien, peut-être pourra-t-on le prescrire rapidement pour le traitement du syndrome de l'X fragile?", précise Jean?Claude Lacaille, titulaire de la Chaire dedu Canada encellulaire et moléculaire, professeur au Département dede l'Université de Montréal et collaborateur important de la présente étude.Depuis quelques années, la metformine suscite un vif intérêt en raison de son efficacité possible dans le traitement de nombreux problèmes de, tels que le, les maladies cardiovasculaires, les affections neurologiques et le"?Bref, c'est une vraie petite merveille?", résume le Pr Sonenberg."?Nous nous sommes surtout intéressés au comportement autiste de la souris atteinte du syndrome de l'X fragile, explique Ilse Gantois, associée de recherche au laboratoire du Pr Sonenberg et coauteure principale avec Arkady Khoutorsky et Jelena Popic, également chercheurs à McGill. Maintenant, nous voulons étudier le médicament chez d'autres modèles de souris pour déterminer son efficacité dans d'autres types d'autisme.?"L'étude a également révélé que la metformine rétablissait certaines des voies moléculaires perturbées chez les souris X fragile. Il reste maintenant à préciser comment le médicament agit sur ces voies exactement."?Les modifications que provoque le médicament sont assez faciles à décrire, explique le Pr Sonenberg. Mais lorsque vient le moment de décrire le mode d'action, le mécanisme moléculaire exact, c'est une autrede manches. Nous devons trouver en laboratoire les molécules avec lesquelles la metformine interagit et les fonctions cellulaires touchées.?"Enfin, ajoute le chercheur, on pourrait envisager de modifier légèrement laend'obtenir un médicament "?plus efficace que la metformine?" et possiblement utilisable dans d'autres indications.Cette étude a été financée par la Fondation FRAXA, la Fondation Brain Canada/FNC et uneFondation des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) (FDN-148423) ainsi que des subventions Fondation pour la recherche sur le cerveau et le comportement octroyées à N. S.; une bourse Sir-Henry-Dale du Wellcome Trust et de la Royal Society (107687/Z/15/Z) octroyée à C. G. G.; le Programme des chaires de recherche du Canada (950-231066) par l'entremise de J.-C. L.; et une bourse postdoctorale de la Fondation Brain Canada/NeuroDevNet accordée à J. P.L'article "?Metformin ameliorates core deficits in a mouse model of fragile X syndrome?" , par Ilse Gantois et coll., a été publié dans la revue Nature Medicine.