» Petit arrangement entre cellules: une affaire de forces

Figure: Formes et arrangements cellulaires dans la rétine de la drosophile.

(A) La rétine est composée de 750 facettes (ommatidia), chacune d'elles comprenant plusieurs cellules aux formes régulières. Comparaison des formes cellulaires entre une ommatidie sauvage et des ommatidies dont l'une ou plusieurs des cellules centrales (marquées par un disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.) molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite...) mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui produit ou transmet un...)

(B) Les formes cellulaires sont mécaniquement déterminées par les tensions aux interfaces. Celles-ci résultent de la balance entre la tension (La tension est une force d'extension.) activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.) moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il effectue ce travail à partir d'une énergie...)

(C) La tension est fonction de la nature du contact: elle est plus grande entre cellules qui expriment des molécules différentes (contact hétérotypique) qu'entre cellules qui expriment les mêmes molécules d'adhésion (contacts homotypiques).

© Eunice HoYee Chan, Pruthvi Chavadimane Shivakumar, Pierre-François Lenne. eLife

Comment les cellules régulent-elles leurs contacts pour former des structures variées, tissus et organes dont l'organisation est essentielle à la fonction biologique ? S'arrangent-elles de la même façon si elles sont du même type ou d'un type différent ? L'équipe de Pierre-François Lenne à I'dedu développement de Marseille, a étudié comment les molécules d'et lecontractile des cellules déterminent la forme des contacts cellulaires dans uncomplexe, lade la drosophile. Les résultats, publiés le 24 mai 2017 dans la revue, mettent enles rôles mécaniques directs et indirects de molécules d'adhésion et ouvrent la voie à une meilleure compréhension de certaines transformations tissulaires et de l'des organes.Dans les tissus et les organes, les cellules acquièrent différentes formes et adhèrent les unes aux autres de manière variée en fonction de leur micro-environnement et de leurs propriétés intrinsèques. Ainsi, les neurones ont des formes allongées et filamenteuses caractéristiques, connectées par des interfaces assez réduites, essentielles à l'efficacité de la transmission électrique dans uncomplexe, tandis que les cellules épithéliales s'assemblent de manière compacte et souvent régulière, agissant comme une barrièreet chimique avec l'extérieur.Il y a exactement un, dans son ouvrage "On Growth and Form", D'Arcy Thomson a proposé que quelques principeset physiques généraux gouvernent la diversité des formes cellulaires, tissulaires et des organismes. Un des principes énoncés est l'existence d'une tension deentre cellules,déterminante de la forme des contacts. Nous savons aujourd'hui que la tension mécanique aux contacts cellulaires dépend de deux systèmes biologiques: d'une part, le cytosquelette, réseau actif générant des forces contractiles et d'autre part, les molécules adhésives, qui lient les cellules et les maintiennent en contact.Comment ces deux systèmes régulent la tension mécanique est une question largement débattue. En particulier, quelle est la contribution respective de ces deux systèmes ? Comment des cellules présentant des molécules d'adhésion différentes interagissent-elles et s'assemblent-elles ?Pour répondre à ces questions, l'équipe de Pierre-François Lenne étudie la rétine de la drosophile. Constituée de multiples facettes, elles-mêmes organisées en motifs cellulaires réguliers, la rétine de laest un systèmepour tenter de relier les concentrations et distributions des molécules d'adhésion et du cytosquelette aux formes et arrangements cellulaires. À chacune des interfaces entre les cellules cônes et les cellules pigmentaires (contacts homotypiques et hétérotypiques), les chercheurs ont mesuré les tensions en utilisant la nano-dissection, uncapable de rompre localement les forces contractiles et d'adhésion.Les chercheurs ont observé et quantifié la concentration et la distribution des principales molécules d'adhésion dans ce système, la E- et la N-cadhérine, et celles du moteur moléculaire Myosine-II. Cette approche quantitative révèle que les forces contractiles dépendant de la Myosine-II contribuent largement à la tension, de 2 à 5 fois plus que l'adhésion. Cependant, les molécules d'adhésion, en particulier la N-cadhérine, ont un rôle indirect sur la forme, en régulant la localisation de la Myosine-II aux contacts cellulaires. Aux contacts hétérotypiques entre les cellules cônes (exprimant la E- et la N-cadhérine) et les cellules pigmentaires (n'exprimant que la E-cadhérine), les molécules de N-cadhérine ne sont pas liées. Cettelocale augmente la concentration de la Myosine-II, réduisant ainsi la surface de contact entre les cellules de type différent. En incluant cesquantitatives dans un modèle mécanique, les chercheurs peuvent prédire les formes et arrangements des différentes cellules, dans les cas sauvage et mutants, à partir de la mesure des concentrations moléculaires aux contacts. En combinant mesures mécaniques, perturbations génétiques et modélisation, cette étude établit un lien quantitatif entre adhésion, contractilité et formes cellulaires. Il révèle également un rôle insoupçonné de la N-cadhérine dans la morphogenèse.Ces résultats portent un éclairage nouveau sur de nombreux mécanismes biologiques, impliquant l'expression différenciée de molécules d'adhésion, parmi lesquels on peut citer le "lineage sorting", l'élimination de cellules mal spécifiées ou la transition épithélium-mésenchyme.