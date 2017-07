L'énigmatique galaxie méduse elliptique

Une ancienne galaxie aux formes étranges

La forme des galaxies indique leur histoire

A gauche: Champs de vue de l'instrument MUSE (1'x1' pour chaque carré) superposés ici à une image en pseudo-couleur de la galaxie elliptique de l'amas Abell 2670. La direction du centre de l'amas est indiquée par la flèche rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

A droite: Les observations MUSE de cette galaxie elliptique dans Abell 2670 révèlent des longues queues de gaz ionisées émanant du disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus...)

Une énigmatique collision ?

Les panneaux a et b montrent des observations agrandies de certaines des régions de formation d'étoiles montrant une forme allongée caractéristique. Le panneau c montre une illustration schématique de la façon dont le décapage exercé par la pression du gaz provoque cette forme. La flèche rouge montre le sens de la chute vers le centre de l'amas.

Une équipe internationale incluant un chercheur du Laboratoire AIM-Département d'Astrophysique du CEA-Irfu vient de découvrir au sein de l'amas de galaxies Abell 2670 une galaxie elliptique de forme totalement inattendue. Des observations profondes réalisées grâce au nouveau multi-spectrograph MUSE nouvellement mis en service à l'observatoire européen VLT du Chili, ont révélé uneelliptique très déformée, montrant en particulier de longues queues deet des régions de formation d'étoiles normalement absentes dans ce type de galaxies. Les astronomes supposent désormais que cettea du subir unerécente avec une autre galaxie riche en gaz. Une grande partie de ce gaz a été conduit au centre de la galaxie elliptique lors de la. Ces résultats sont publiés dans l'Astrophysical Journal Letters de mai 2017Dans l', et notamment à l'intérieur desqui regroupent un grandde galaxies, la forme des galaxies est souvent perturbée ou remodelée en raison de leur mouvement et d'éventuelles collisions. Lorsque les galaxies sont récentes comme la nôtre, elles contiennent encore beaucoup de gaz et elles peuvent être fortement déformées par ladu gaz lorsqu'elles tombent vers le centre de l'amas. Ces déformations conduisent alors à la croissance de longues queues composées de gaz et de jeunes étoiles. Leur nouvel aspect avec ces longues tentacules les a fait baptisées "galaxies méduses".En revanche dans le cas des galaxies elliptiques, celles-ci sont plus anciennes et elles ont depuis longtemps déjà utilisé ou éliminé la majorité de leur gaz, et forment en conséquence que très peu d'étoiles nouvelles et ne montrent pas de queues de gaz. Jusqu'ici, aucune de ces galaxies elliptiques n'avaient jamais été observées avec un aspect de "galaxies méduses".La surprise est venue de l'profonde d'une des galaxies de l'amas Abell 2670 grâce au nouveau multi-spectrograph MUSE. L'image a révélé un certain nombre de caractéristiques étonnantes, avec la présence de queues de gaz ionisé sur une longeur de plus de 200 années-lumière et plusieurs zones de formation d'étoiles allongées avec des queues stellaires qui pointent dans ledu mouvement de la galaxie (qui tombe vers le centre de l'amas) tandis que desde gaz ionisé pointent dans la direction opposée.Toutes ces caractéristiques sont des signes que cette galaxie a été destructurée par la pression du gaz au cours de sa chute vers le centre de l'amas. Les régions de formation d'étoiles, par exemple, présentent un comportement classique de "décapage" par la pression du gaz.Lorsqu'une galaxie tombe dans le centre de l'amas, ellele gaz ionisé de l'amas qui agit comme le souffle d'un. Il tend à repousser vers l'arrière le gaz de la galaxie qui se trouve ansi sous le vent tandis que les étoiles (qui ne répondent pas aussi facilement à ladu vent) se retrouvent vers l'avant dans un flux qui pointe vers le vent.L'origine du gaz de la galaxie reste néanoins une énigme. Les galaxies elliptiques en comportent normalement beaucoup moins. Les chercheurs ont été amené à supposer que cette galaxie a récemment subi une fusion avec une galaxie complémentaire riche en gaz. Une grande partie de ce gaz a alors été conduit au centre de la galaxie elliptique dans la fusion, et il est maintenant responsable d'un taux de formation d'étoiles important observé au centre de la galaxie. Une enquête supplémentaire sur lade gaz et le taux de formation d'étoiles de la galaxie est encore nécessaire pour tirer des conclusions plus fortes sur cette galaxie inhabituelle. Pour l', elle reste encore un puzzle intrigant !Pierre-Alain DUC"Discovery of Ram-pressure Stripped Gas around an Elliptical Galaxy in Abell 2670"par Yun-Kyeong Sheen et al., publié dans The Astrophysical Journal Letters, 840:L7 (5pp), 2017 May 1 pour une version électronique: Sheen_2017_ApJL_840_L7.pdf Voir : le communiqué de l'AAS (American Astronomical Society) (May 2017 - en anglais)