Un nouveau marqueur diagnostic pour les maladies cardio-vasculaires

Figure: La TRX1, protéine de 12 kDa, est localisée dans le cytoplasme. Elle protège les cellules, directement ou indirectement, contre les dommages oxydatifs, l'inflammation et la mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant...) diabète (Le diabète présente plusieurs formes, qui ont toutes en commun des urines abondantes (polyurie). Le mot « diabète » vient du grec...) arthrite (L'arthrite (du grec arthron : articulation) est une inflammation aiguë ou chronique des articulations dont l'origine est rhumatismale ou infectieuse. Elle ne désigne pas la...) cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce...) activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.) régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

© Fotolia licence standard. Mustapha Rouis.

L'équipe de Mustapha Rouis, à l'Institut de biologie Paris-Seine, identifie un nouveau marqueur des maladies inflammatoires et cardio-vasculaires en démontrant que la concentration sanguine de la protéine TRX80, connue pour ses effets pro-oxydant et pro-inflammatoire, augmente avec l'âge. Cetteégalement une augmentation de l'athérosclérose. Les chercheurs ont élucidé les mécanismes moléculaires qui aboutissent à l'augmentation de cette protéine dont lesanguin pourrait permettre d'évaluer les risques cardio-vasculaires liés à l'âge. Cette étude a été publiée le 4 mai 2017 dans la revueLe système thioredoxine, qui comprend la thioredoxine-1 (TRX1) et son produit de dégradation, la protéine TRX80, est un système essentiel pour le maintien de l'équilibre oxydatif de l'organisme. La protéine ubiquitaire TRX1un rôle, antioxydant et anti-apoptotique.Dans cette étude, les chercheurs montrent que la concentration plasmatique de TRX1 diminue avec l'âge à la suite d'unenzymatique qui la transforme en TRX80, une protéine à la fois pro-oxydante, pro-inflammatoire, angiogénique et. De plus, la TRX80 active l'inflammasome NLRP3, provoquant la maturation de deux cytokines pro-athérogènes, l'IL-1b et l'IL-18 qui favorisent la formation de plaques d'athérome, donc les problèmes cardio-vasculaires. La TRX80 agit également sur les macrophages en les orientant vers un phénotype pro-inflammatoire de type M1 qui induit leur accumulation au niveau des plaques d'athérome comme démontré sur destransgéniques surexprimant la TRX80 spécifiquement au niveau des macrophages. Cette accumulation rend les plaques d'athérome instables et favorise donc les accidents cardio-vasculaires.Cette étude explique en partie pourquoi les maladies cardiovasculaires et probablement d'autres maladies inflammatoires (diabète, cancer, arthrite...) augmentent avec l'âge. Ces travaux identifient la TRX80 comme un nouveau marqueurdes maladies inflammatoires et cardio-vasculaires.