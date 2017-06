La plastisphère transporte sur les océans des organismes pathogènes

Image en microscopie électronique à balayage d'un microplastique collecté dans le gyre subtropical de l'Atlantique Nord

Microplastiques collectés dans le gyre subtropical de l'Atlantique Nord lors de l'Expédition 7ème Continent 2015.

© Expédition 7e Continent - Vinci Sato

Contacts chercheurs:

La plastisphère, nommé en 2014 par des chercheurs américains, est le biofilm que se développe sur les débris de plastique. Les débris de plastique offrent un effet un support particulier au développement d'organismes. Ils perdurent dans l'bien plus longtemps que le bois flotté par exemple, et vont être transportés sur des milliers decarrés. Transportés par les courants, les plastiques peuvent déplacer à des milliers de kilomètres des espèces potentiellement exotiques ou nuisibles, pouvant ainsi perturber gravement les écosystèmes.Des échantillons récoltés dans le gyre subtropical de l'Atlantique Nord lors de la mission Expédition 7ème Continent de Juin 2015 ont été analysés. Dans cette étude les scientifiques ont analysé les communautés de microorganismes sur des micro et meso-plastiques échantillonnés dans le gyre de l'Atlantique Nord parhaut-débit de l'ADN.Les études précédentes avaient soulevé inquiétudes (i.e présence de pathogènes) ou espoirs (i.e. dégradation rapide des plastiques) mais la réalité reste, comme toujours, plus complexe. De façon inattendue cette étude montre que les plastiques hébergent plus d'espèces microbiennes que l'avoisinante: les plastiques seraient-ils alors un hot-spot de diversité ? Dans tous les cas, une diversité originale, variant en fonction de la nature du polymère (polyéthylène, polystyrène...) et constituée de nombreuses espèces affiliées à des micro-organismes étrangers au milieu marin. Cette étude a aussi permis de distinguer des espèces en étroites associations,ainsi un biofilm à la surface des plastiques, d'espèces "auto-stoppeuses", pathogènes ou non, profitant de ce substrat pour se véhiculerdu globe. Ce biofilm se caractérise par une sur-expression de voies métaboliques impliquées dans la dégradation de polluants chimiques mais l'implication des micro-organismes dans la dégradation des plastiques desreste encore à explorer.Alexandra Ter Halle, Laboratoire interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP) -Toulouse Paul Sabatier /Didier Debroas, Laboratoire Microorganismes:et Environnement (LMGE) - Université Clermont Auvergne/CHU Clermont Ferrand/CNRS