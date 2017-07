L'ESO signe divers contrats relatifs au vaste miroir primaire de l'ELT

Des contrats liés à la fabrication du miroir primaire de 39 mètres de diamètre destiné à équiper l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO ont été signés ce jour lors d'une cérémonie organisée au siège de l'ESO près de Munich. La société allemande SCHOTT produira les moulages des segments miroirs que la société française Safran Reosc se chargera de polir, d'assembler puis de tester. Le contrat de polissage des ébauches des miroirs est le second contrat le plus important signé dans le cadre de la construction de l'ELT et le troisième contrat le plus important jamais attribué par l'ESO.Le systèmede l'Extremely Large Telescope de l'ESO est unique: il se compose de cinq miroirs, dont l'élaboration pose autant de défis d'. Leprimaire de 39 mètres de, constitué à terme de 798 segments hexagonaux différents d'1,4de diamètre chacun, sera de loin le plus vaste jamais conçu pour les besoins d'unoptique., les segments collecteront des dizaines de millions de fois plus deque l'oeil humainLes contrats de fabrication et de polissage des segments du miroir primaire de l'ELT ont été signés cepar le Directeur Général de l'ESO, Tim de Zeeuw, et les hauts représentants des entreprises SCHOTT et Safran Reosc, filiale de Safran Elecronics & Defense, en présence des principaux membres du personnel de l'ESO. Le premier contrat a été signé avec la société SCHOTT par Christoph Fark, vice-président exécutif en optique avancée, et Thomas Westerhoff, directeurstratégique de Zérodur. Le second contrat a été signé avec la société Safran Reosc par Philippe Rioufreyt, Directeur Général.Tim de Zeeuw s'est félicité de l'état d'avancement actuel de l'ELT: "Ces deux semaines ont été extraordinaires ! Après que le moulage du miroir secondaire de l'ELT ait été couronné de succès, nous avons eu le privilège, vendredi dernier, d'accueillir la Présidente du Chili, Michelle Bachelet, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'ELT. Et aujourd'hui, deux entreprises européennes de renommée mondiale entament la fabrication du vaste miroir primaire du télescope, peut-être le plus grand défi de tous."Les 798 segments hexagonaux qui composent le miroir primaire de l'ELT seront fabriqués par l'entreprise SCHOTT à partir d'uneà faiblebaptisée Zerodur®. SCHOTT avait précédemment remporté les contrats de fabrication des miroirs secondaire et tertiaire du télescope géant et ce mêmeest également utilisé pour le miroir quaternaire déformable de l'ELT, actuellement en cours d'élaboration.Lorsque les ébauches des miroirs seront prêtes, elles seront transmises à l'entreprise Safran Reos, chargée de concevoir les interfaces d'assemblage, de sculpter puis de polir les segments, de les intégrer à leur structure de soutien, et d'effectuer des tests optiques préalablement à leur livraison. A l'issue du processus de polissage, chaque segment devra présenter des irrégularités dede taille inférieure à 10 nanomètres - ce qui représente la taille d'une coccinelle à l'échelle de la France !Livrer un si grandde segments polis en l'espace de sept années représente un véritable défi. Pour le relever, Safran Reosc devra produire un miroir par jour. A cette fin, il mettra en place une nouvelle installation dans son usine de Poitiers, spécialisée dans la production d'équipements optiques et opto-électroniques (ou optroniques) de pointeLe nouveau contrat signé avec la société Safran Reosc représente le second plus important contrat conclu dans le cadre de la construction de l'ELT et le troisième plus gros contrat jamais signé par l'ESO. En outre, Safran Reosc sculptera, polira et testera le miroir secondaire et le miroir tertiaire de l'ELT. Cette société fabrique actuellement les miroirs déformables de 2 millimètres d'épaisseur qui composeront le quatrième miroir de l'ELT.Les sociétés SCHOTT et Safan Reosc ont construit de longs et fructueux partenariats avec l'ESO. L'une et l'autre ont conçu de nombreux composants optiques, au premierdesquels figurent les miroirs principaux de 8,2 mètres de diamètre équipant chacune des quatre Unités Télescopiques du Very Large Telescope.de l'ESO.La construction de l'ELT a débuté au sommet du Cerro Armazones, non loin de l'Observatore de Paranal de l'ESO audu Chili. Saest attendue pour 2024.