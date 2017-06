Expression des gènes des anticorps: commutateur temporel nécessaire

© Françoise Viala (IPBS)

L'expression des gènes chez les mammifères est souvent régulée par des éléments distants sur le chromosome qui contribuent à la spécificité de l'expression dans un tissu donné et à des stades de développement précis. Cette régulation à distance opère dans des domaines chromatiniens dynamiques délimités par des facteurs architecturaux et elle est déterminée au cours du développement ou induite par des signaux extracellulaires. L'équipe d'Ahmed Amine Khamlichi à l'de pharmacologie et destructurale, identifie un nouvel élément detemporelle de l'expression des gènes de la région constante des anticorpsCette étude a été publiée dans la revueAu cours d'une réponse immunitaire, la rencontre avec und'importants changements dans le programmedes lymphocytes B (spécialisés dans la production des anticorps) impliquant notamment des remaniements physiologiques de leur. Cependant, dans certains cas encore mal compris, ces remaniements peuvent aboutir à des translocations chromosomiques qui consistent en des échanges réciproques de portions de chromosomes, menant éventuellement à des cancers (lymphomes, myélomes).Dans le cas spécifique de l'expression du locus des chaînes lourdes des anticorps (locus), on distingue deux grandes étapes dont chacune est contrôlée par des éléments de régulation différents: une expression précoce aux stades immatures du développement des lymphocytes B qui implique essentiellement la région ditedu locus et une expression tardive aux stades matures et terminaux du développement qui cible la région constante. Pourquoi l'expression des gènes de la région constante du locusest-elle restreinte aux stades tardifs du développement ?Les chercheurs ont montré que cette expression restreinte était due en grande partie à un nouvel élément de régulation identifié dans le locus. Cet élément fixe un facteur architectural (appelé CTCF) qui bloque l'effet d'un puissant activateur transcriptionnel situé en aval du locus (voir figure). Cependant, aprèsdes lymphocytes B suite à une rencontre avec un antigène, CTCF est éjecté et l'activateur transcriptionnel peut alors cibler les promoteurs des gènes constants en fonction de la nature duextracellulaire. L'équipe d'Ahmed Amine Khamlichi a généré un modèle murin dépourvu de cet élément de régulation. De manière surprenante, plusieurs gènes constants normalement exprimés aux stades tardifs du développement sont maintenant exprimés aux stades précoces en l'absence de toute activation des cellules B.Ces résultats suggèrent fortement que ce nouvel élément de régulation fonctionne comme un commutateur inductible qui contrôle, au moins en partie, l'expression temporelle du locus, ennotamment l'activateur transcriptionnel 3'RR) de certains gènes constants avant rencontre des cellules B avec l'antigène.Ces résultats ouvrent d'importantes perspectives, aussi bien sur le plan fondamental que cancérologique. En particulier, l'élucidation du rôle de cet élément de régulation dans l'tridimensionnelle du locusdevrait permettre de comprendre les mécanismes en jeu lors de l'établissement, du maintien et de la perturbation de larges domaines chromatiniens. Ceci éclairerait la fonction précise de lade ces domaines dans l'expression ou l'des gènes ainsi que dans la temporalité des translocations chromosomiques impliquant le locus