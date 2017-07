Nouvelle théorie sur la formation de la croûte terrestre

Les minéraux silicatés, comme le feldspath et le quartz, représentent plus de 90 % des constituants de lacontinentale. Mais d'où viennent ces minéraux ? Pourraient-ils aider les scientifiques à découvrir s'il existe de lasur d'autres planètes ?Selon lagénéralement admise, toutes les composantes initiales de la croûte terrestre sont d'origine volcanique. Or, deux spécialistes des sciences de lade l'McGill, Don Baker et Kassandra Sofonio, ont formulé une théorie qui s'écarte quelque peu de la théorie traditionnelle. Selon ces scientifiques, certaines des composantes chimiques de cesse sont déposées à lade la Terre primitive à partir de l'riche enqui enveloppait laà cette époque.D'abord, un peu d'histoire géochimique ancienne. Selon les scientifiques, unde la taille de la planète Mars est entré enavec la proto-Terre il y a environ 4,5 milliards d'années, faisant fondre celle-ci et la transformant en unmagmatique. À la suite de cet impact - qui a laissé suffisamment de débris pour mener à la formation de la Lune ? la surface de la Terre s'est refroidie graduellement jusqu'à devenir plus ou moins solide. La nouvelle théorie du Pr Baker,comme la théorie généralement admise, repose sur cette prémisse.Toutefois, l'atmosphère résultant de cette collision était constituée d'une vapeur très chaude qui a dissous les roches présentes à la surface immédiate de la Terre ? " à la manière duqui se dissout dans le café ", explique le Pr Baker. C'est ici qu'intervient la nouvelle théorie. " Ces minéraux dissous sont remontés vers la haute atmosphère, où ils se sont refroidis. Puis, ces matériaux silicatés dissous à la surface de la Terre se sont séparés et sont retombés sur la Terre sous forme dede silicates. "Pour vérifier leur théorie, Don Baker et Kassandra Sofonio, coauteure de l'étude et adjointe deau premier cycle à l'Université McGill, ontdesà mettre audes essais en laboratoire afin de reproduire l'atmosphère riche en vapeur qui régnait sur la Terre primitive. Pour ce faire, ils ont fait fondre dans l'unede matériaux silicatés terrestres et d'à unede 1 550 degrés Celsius, puis l'ont réduite en. De petites quantités de cette poudre, à laquelle les chercheurs ont ajouté de l'eau, ont ensuite été introduites dans des capsules faites d'und'or et de palladium qui ont été placées dans un récipient souschauffé à environ 727 degrés Celsius et soumis à une pression 100 fois supérieure à celle de la surface de la Terre afin de simuler les conditions atmosphériques de la Terre environ und'années après l'impact ayant mené à la formation de la. Après chaque essai, les échantillons étaient rapidement refroidis et les matériaux préalablement dissous dans la vapeur très chaude étaient analysés.Ces essais s'inscrivaient dans la foulée d'expériences réalisées précédemment par d'autres chercheurs sur les interactions eau-roche à hautes pressions et reposaient également sur les calculs préliminaires effectués par l'équipe de l'Université McGill, précise le Pr Baker. Néanmoins, ajoute-t-il " nous avons été surpris de constater les similitudes entre les matériaux silicatés dissous dans le cadre de nos essais " et ceux découverts dans la croûte terrestre.Dans leur article, publié dans la revue Earth and PlanetaryLetters, les auteurs formulent une nouvelle théorie appelée " métasomatisme aérien ", terme inventé par Kassandra Sofonio pour décrire le processus par lequel les minéraux silicatés condensés sont retombés sur la Terre sur une période d'un million d'années environ, pour donner naissance à certains des spécimens deles plus anciens connus à ce" Nos travaux font lasur l'aspect chimique du processus " et pourraient fournir aux scientifiques de précieux indices leur permettant de déterminer quelles exoplanètes pourraient accueillir la vie, affirme Don Baker." Cette période des premiers âges de la Terre demeure fascinante ", ajoute-t-il. " Bien des gens croient que la vie est apparue peu après ces événements. Il s'agissait en fait des premières étapes des origines de la vie sur Terre. "