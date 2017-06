Nouvelles détections d'ondes gravitationnelles et trous noirs

Simulation de l'évolution des deux trous noirs, juste avant leur fusion, et des ondes gravitationnelles qu'ils produisent.

© Numerical-relativistic Simulation: S. Ossokine, A. Buonanno (Max Planck Institute for Gravitational Physics) and the Simulating eXtreme Spacetime project. Scientific Visualization: T. Dietrich (Max Planck Institute for Gravitational Physics), R. Haas (NCSA)

Les deux graphiques du haut montrent l'évolution de la fréquence instantanée du signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les hommes pour...) seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La seconde d'arc est une mesure...) force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.) onde gravitationnelle (Dans le cadre de la relativité générale les ondes gravitationnelles sont définies comme les perturbations de la métrique qui du point de vue des équations d'Einstein sont découplées des...) orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière. Une onde transporte aussi de la...)

© LIGO-Virgo collaboration, PRL

Pour les collaborations scientifiques LIGO et Virgo, l'aventure continue avec l'annonce d'une troisième détection d'ondes gravitationnelles. L'événement a été enregistré au cours de laactuelle de prise dedes deux détecteursqui a démarré le 30 novembre dernier et se poursuivra pendant l'été. Comme pour les deux premiers événements fin 2015, les signaux enregistrés ont été générés lorsque deux trous noirs ont fusionné en un plus gros. Le nouveau, situé à près de 3 milliards d'années-lumière de la(soit deux fois plus loin que pour les deux systèmes déjà découverts) est environ 49 fois plus lourd que le, uneintermédiaire par rapport aux résultats des deux fusions observées en 2015 (21 et 62 masses solaires). Cette découverte est décrite dans un nouvel article publié le 1er juin 2017 par la revue" explique Jo van den Brand du laboratoire Nikhef et de l'VU d'Amsterdam, le porte-parole récemment élu de la collaboration Virgo. "La troisième détection, baptisée GW170104 car enregistrée le 4 janvier 2017, a été analysée avec soin par la collaboration scientifique LIGO (LSC) et la collaboration Virgo. Au, cela représente plus de 1200 scientifiques appartenant à une centaine de laboratoires répartis sur quatre continents. Auparavant, cet effort au niveau mondial avait été couronné de succès avec la premièredirecte des ondes gravitationnelles en septembre 2015. Ensuite, un second événement avait été détecté en décembre 2015. Dans les trois cas, les ondes gravitationnelles enregistrées ont été émises par des collisions très énergétiques de deux trous noirs – des événements qui, juste avant la fusion, émettent sous forme d'ondes gravitationnelles unesupérieure à la puissance lumineuse produite par l'ensemble des étoiles de toutes lesde l'visible.Cette nouvelle détection apporte des informations sur la manière dont les trous noirs tournent sur eux-mêmes. En plus d'l'unde l'autre, les deux trous noirs ont un mouvement de rotation propre. Un peu comme deux patineurs qui font laen valsant de concert. Des trous noirs peuvent tourner dans le mêmeque leur mouvement de révolution orbital ou bien dans le sens contraire. De plus, leur axe de rotation peut être incliné par rapport au plan de leur. L'de GW170104 indique qu'au moins l'un des trous noirs avait un mouvement de rotation incliné, ce qui donne des informations sur la manière dont lade trous noirs a pu se former.LeVirgo a bénéficié d'un programme d'améliorations majeures appelé "Virgo avancé" (). Une première prise de données test a été organisée avec succès début mai. La sensibilité de l'instrument s'améliore rapidement et il est prévu que Virgo rejoigne prochainement les détecteurs LIGO pour notamment améliorer la précision avec laquelle une source d'ondes gravitationnelles peut être localisée dans lepar lede détecteurs LIGO-Virgo et améliorer ensemble nos connaissances sur l'évolution de notre Univers.LIGO est financé par la NSF et piloté par les laboratoires Caltech et MIT qui ont conçu et construit ce. Plus de 1 000 scientifiques duentier y participent à travers la LSC qui inclut la collaboration. La liste des expériences partenaires de LIGO est disponible ici Les recherches du projet VIRGO sont réalisées par la collaboration Virgo qui comprend plus de 280 chercheurs et ingénieurs appartenant à 20 équipes européennes de: 6 du Centre National de la(CNRS) en France ; 8 de l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) en Italie ; 2 des Pays-Bas dont le laboratoire Nikhef ; le MTA Wigner RCP en Hongrie ; le groupe POLGRAW en Pologne ; et par le(EGO), le laboratoire qui gère le site du détecteur Virgo près de Pise en Italie. Récemment, l'Espagne a rejoint la collaboration Virgo avec une équipe basée à Valence.Benoît Mours, directeur de rechercheau LAPP