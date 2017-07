Thomas Pesquet de retour sur Terre

Station spatiale internationale (La Station spatiale internationale (en anglais International Space Station ou ISS) est un habitat placé en orbite terrestre basse, occupé en permanence par un équipage international qui...)



Oleg et Thomas à bord de leur Soyouz

La mission Proxima



Sortie dans l'espace

Expédition 51

Après avoir passé six mois dans l'espace, Thomas Pesquet, astronaute de l'ESA, a atterri dans la steppe kazakhe, à bord d'un vaisseau Soyouz MS-03, en compagnie du commandant russe Oleg Novitsky. L'atterrissage a eu lieu à 14h10 TU (16h10de Paris), au terme d'un vol de quatre heures depuis laCe retour fait aujourd'hui partie de la routine, dans la mesure où un freinage destiné àd'unede 28 800 km/h à l'arrêt peut être qualifié de routine. Leest là pour résister à lade 1 600°C au moment de l'entrée de la capsule dans l', des parachutes et des rétrofusées procèdent au freinage final, et l'impact est amoindri par les sièges moulés des astronautes, cependant, on est loin d'une petite promenade deLesuivant de Thomas sera plus paisible puisqu'il s'envolera directement pour le Centre des astronautes de l'ESA à Cologne pour procéder au débriefing de sa mission et subir une batterie de tests. Des chercheurs l'attendent avec impatience pour étudier comment son organisme s'est adapté à laenpendant sixThomas a pris part à plus de 60 expériences au cours de sa mission baptisée Proxima, et il a établi un nouveau record dud'heures consacrées à des travaux scientifiques en une semaine, pour un membre d'équipage de l'ISS.Ses expériences avaient pourde faire progresser les connaissances dans des domaines aussi divers que le fonctionnement duhumain, les courants océaniques et les rayonnements dans l'espace, mais aussi le comportement des. L'européen a également testé de nouveauxdestinés aux vaisseaux spatiaux. Les deux sorties extravéhiculaires de Thomas, qui visaient à entretenir la Station et à la doter de nouveaux équipements, ont été les autresforts de la mission Proxima."Nous sommes très heureux du retour surde Thomas et d'Oleg après une mission encore une fois captivante," a déclaré M. David Parker, Directeur des vols habités et de l'robotique de l'ESA. "Lainternationale présente un grand intérêt pour les chercheurs et les agences spatiales car elle fonctionne en continu grâce aux équipes au solduqui sont mobilisées pour cela septsur sept et 24 heures sur 24.""Le prochain astronaute de l'ESA qui rejoindra l'espace sera Paolo Nespoli, dont le départ est prévu le mois prochain ; ainsi se poursuivront les travaux scientifiques et les démonstrations de technologies dans l'espace dont l'humanité a."Maintenant que Thomas et Oleg sont de retour sur Terre, il reste trois astronautes à bord de la: Peggy Whitson et Jack Fischer, de la, et le cosmonaute de Roskosmos, Fiodor Iourtchikhine. Peggy était à bord du vaisseau qui a emmené Thomas et Oleg dans l'espace le 16 novembre 2016, mais son retour de l'ISS est prévu un peu plus tard.