Surmonter la barrière de la thérapie par ARN

Fabriquer l'avenir de la nanomédecine

Le projet B-SMART financé par l'UE, mis en place pour traiter plusieurs maladies neurodégénératives, a fait un pas important vers cet objectif en sélectionnant une plateforme pour fabriquer ses nanomédicaments.Precision NanoSystem's NanoAssemblr™ utilisera uneà base d'ARN pour endiguer les protéines à l'origine de pathologies comme la, d'Alzheimer et la chorée de Huntington. Ces maladies touchent plus de sept millions d'Européens, lasocio-économique inhérente ayant été estimée à environ 130 milliards d'euros par an.L'ARN est uneinfluente dans le, le décodage, laet l'expression des gènes, notamment la production des protéines responsables de la. La perspective d'utilisercette fonction (via l'ARN messager - ARNm) pour que lepuisse donner l'au corps d'empêcher les dégâts avant qu'ils n'aient lieu a été bien accueillie. Il s'agit d'un domaine médical relativement nouveau, qui ne date que de vingt années environ et qui est considéré comme étant plus sûr et plus rentable que les options de manipulationNéanmoins, pour que ces modalités ARN réalisentleur potentiel, elles doivent surmonter les défenses du corps, développées pendant des milliards d'années d'évolution. Des protections comme les bicouches lipidiques (formant une fine membrane), dont le rôle était d'empêcher l'accès à l'intérieur des cellules, ont maintenu les ARN à l'extérieur des cellules. Traverser ce bouclier a été littéralement, un obstacle au développement àde la thérapie ARN.B-SMART a mis auun mécanisme de livraison très efficace grâce à l'utilisation des "nanotransporteurs". Ces modules desont suffisamment petits pour traverser la barrière ducérébrospinal dutout en protégeant les enzymes ARN contre la dégradation.Comme le résume le coordinateur duB-SMART, le professeur Raymond Schiffelers, dans un récent article pour "Technology Networks" annonçant la sélection de la plateforme de fabrication, "les médicaments à base d'ARN sont intéressants car vous pouvez utiliser exactement la même molécule polynucléotide pour traiter plusieurs maladies, rien qu'en changeant la séquence du nucléotide. Notre objectif consiste donc à concevoir les nanoparticules modulaires capables de livrer uned'ARN thérapeutiques au cerveau, afin qu'ils empêchent la biosynthèse des protéines nuisibles à la source."Pour accroître l'efficacité, le mécanisme de livraison nécessitait un ciblage spécifique à l'aide de ligands (petites molécules, ions ou protéines), fondés sur des nanocorps à chaînes lourdes uniquement, qui sont plus petits et plus stables que les anticorps conventionnels. Le système de livraison modulaire est testéetTirer profit des connaissances recueillies forme lepluridisciplinaire de la, et le développement d'un processus de fabrication évolutif et reproductible est la clé pour commercialiser l'approche B-SMART et l'appliquer à un large éventail d'environnements thérapeutiques européens. Dans ce but, la plateforme NanoAssemblr pour plan de travail sera utilisée dans huit laboratoires impliqués dans le projet, aux Pays-Bas, en Belgique, en Norvège, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.Le professeur Schiffelers explique plus en détail le choix de la plateforme NanoAssemblr de Precision NanoSystemen en déclarant, "Cettepermet également de prévoir avec précision la taille des particules à partir de lade, des taux de concentration et de mélange de PEG [composés de polyéther], ce qui représente un progrès important. Tout aussi important, il peut évoluer facilement pour fabriquer des volumes suffisants pour les essais cliniques. L'efficacité préclinique sera testée aprèslocale, l'administration nasale et l'administrationPour plus d'informations voir: