15 juin 2017

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission viennent de parvenir à un accord politique sur l'initiative WiFi4EU et sur son financement, laquelle vise à favoriser l'installation de points d'accès wifi publics gratuits dans les communautés locales à travers l'UE comme les places et points de rencontre, les parcs, les hôpitaux et autres espaces publics.Ainsi que le président de la Commission M. Jean-Claude Juncker l'a déclaré, l'initiative WiFi4EU contribuera à donner corps à l'idée d'équiper "chaqueet chaqued'd'un accèssans fil gratuit­des principaux centres de lapublique d'ici à 2020."M. Andrus Ansip, vice-président chargé du marché unique, s'est félicité de cet accord, déclarant à cette occasion: "Lapour un marché unique numérique vise à construire une Europe entièrement connectée oùun chacun a accès à des réseaux numériques de grande qualité. L'initiative WiFi4EU améliorera la connectivité, notamment là où l'accès à l'internet est limité. Si WiFi4EU constitue un premier pas encourageant, il faut encore aller beaucoup plus loin pour faire bénéficier tout lede l'UE de la connectivité à– par exemple, améliorer, à l'échelle européenne, la coordination des radiofréquences et stimuler les investissements dans les réseaux à hautdont l'Europe a."L'accord politique comprend un engagement pris par les trois institutions de faire en sorte qu'un montant global de 120 millions d'EUR soit affecté au financement des équipements destinés aux services wifi gratuits publics dans 6 000 à 8 000 municipalités dans l'des États membres. Les sources spécifiques de ce financement seront déterminées définitivement lors des débats législatifs en cours sur le réexamen de l'actuel programme du cadre financier pluriannuel. Une fois le système mis en place, les autorités locales pourront solliciter des fonds.Dans la pratique, les autorités publiques locales (municipalités ou groupes de municipalités) souhaitant proposer un accès wifi dans des zones où une offre publique ou privée similaire n'existe pas encore pourront demander un financement au moyen d'une procédure simple et non bureaucratique. Laoctroyée sous la forme de coupons servira à l'et à l'installation d'équipements de pointe, à savoir des points d'accès locaux sans fil, tandis que la collectivité publique supportera les frais de fonctionnement de la connexion elle-même.Annoncée par le président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union en septembre 2016, l'initiative WiFi4EU s'inscrit dans le cadre de la révision ambitieuse de la réglementation européenne ende, qui comprend de nouvelles mesures pour répondre aux besoins grandissants de connectivité des Européens et accroître la compétitivité européenne.La Commission a récemment procédé à l'examen à mi-parcours de sa stratégie pour un marché unique numérique – l'une des grandes priorités de la Commission Juncker – à l'occasion duquel elle a fait lesur les progrès accomplis mais a aussi invité les colégislateurs à donner rapidement suite à l'ensemble des propositions déjà présentées. L'UE est parvenue rapidement à d'importants accords sur les sujets suivants: la suppression des frais d'itinérance, qui sera effective à partir dupour toutes les personnes se déplaçant dans l'UE; lades contenus qui, dès 2018, permettra aux Européens d'avoir partout accès aux films, à la musique, aux jeuxou aux livres électroniques pour lesquels ils auront acquitté un abonnement dans leur; ou encore la libération de la bande 700 MHz endu développement de la 5G et de nouveaux services en ligne. Quant aux propositions restantes, elles sont en cours deau Parlement européen et au Conseil.