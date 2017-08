T-shirt intelligent



Photo: Stepan Gorgutsa

Certaines propriétés mécaniques et électromagnétiques de l'antenne sont modifiées pendant l'inspiration, ce qui permet de déterminer la fréquence respiratoire. Les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque l' antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de capter (récepteur) les ondes électromagnétiques.) spirale (En mathématiques, une spirale est une courbe qui commence en un point central puis s'en éloigne de plus en plus, en même temps qu'elle tourne...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light amplification...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et γν?ση, gnósi, „la connaissance“,...)

asthme (L'asthme (phon. : [asm]) du latin asthma signifiant « respiration difficile », est une maladie du système respiratoire...)

apnée (L'apnée désigne l'arrêt de la ventilation (du grec pnein, respirer, et le préfixe privatif a-). On parle aussi d'arrêt respiratoire ou d'arrêt ventilatoire.)

sommeil (Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience (mais sans perte de la réception sensitive) du monde extérieur, accompagnée d'une diminution progressive du tonus musculaire, survenant à...)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

pulmonaire (Les pulmonaires sont des plantes de la famille des Boraginacées appartenant au genre Pulmonaria. Elles doivent leur nom au fait que, selon les...)

fibre optique (Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle offre un débit...)

argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du latin Argentum — et de numéro atomique 47.)

fibre (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant généralement sous forme de faisceaux.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme l'énonçait...)

capteur (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

téléphone (Le téléphone est un système de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine.)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent d'importantes différences...)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

respiration (Dans le langage courant, la respiration désigne à la fois les échanges gazeux (rejet de dioxyde de carbone, CO2, appelé parfois de façon impropre « gaz carbonique », et...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

détergent (Un détergent (ou agent de surface, détersif, surfactant) est un composé chimique, généralement issu du pétrole, doté de...)

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

génie informatique (Le génie informatique, ou ingénierie informatique, est une discipline qui traite de la conception, du développement et de la fabrication de systèmes...)

Des chercheurs du Centre d', photonique et(COPL) de l'Laval ont créé un vêtement intelligent grâce auquel il est possible de mesurer à distance et enréel la fréquence respiratoire de la personne qui le porte. Cette percée, publiée dans la revue, ouvre la voie à la fabrication de vêtements qui pourraient servir aude certaines maladies respiratoires ou au monitorage de personnes dont les fonctions respiratoires sont anormales. "Les personnes atteintes d', d'duou deobstructive chronique, de même que les nouveau-nés, pourraient profiter de cette avancée", fait valoir le responsable de l'équipe qui a réalisé cette innovation, Younès Messaddeq.Le coeur de ce textile intelligent est une antenne fixée sur le vêtement au niveau de la poitrine. Elle est faite d'unecreuse dont la paroi intérieure est recouverte d'une mince couche d'. Un polymère déposé sur la couche extérieure de laassure la protection de l'. "Cette antenne sert à la fois deet d'émetteur des signaux induits par les mouvements respiratoires, précise le professeur Messaddeq. Lespeuvent être transmises auintelligent de l'utilisateur ou à unsitué à proximité."Le fonctionnement de cette antenne repose sur l'augmentation de la circonférence du thorax et dud'dans les poumons pendant l'inspiration, explique le. "Certaines propriétés mécaniques et électromagnétiques de l'antenne sont alors modifiées. C'est pour cette raison qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contact direct avec laou que les vêtements soient serrés. Les oscillations qui accompagnent chaquepermettent de déterminer la fréquence respiratoire du sujet. Les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque l'antenne était déployée en forme de spirale."Contrairement à d'autres systèmes de mesure de la fréquence respiratoire, ce vêtement intelligent fonctionne sans qu'on ait à fixer de fils, d'électrodes ou de capteurs sur le corps de l'utilisateur, souligne le professeur Messaddeq. "Le vêtement est confortable et il n'entrave pas les mouvements naturels du sujet. Nos tests ont montré que les données qu'il produit sont fiables, peu importe si l'utilisateur est couché, assis, debout ou en mouvement." Test ultime, un t-shirt muni d'une antenne a été soumis à l'épreuve du lavage à la machine. "Après 20 cycles de lavage, l'antenne avait résisté à l'et au. Elle était toujours en bon état et", assure le chercheur.L'équipe du COPL qui signe l'article publié dansest formée de Philippe Guay, Stepan Gorgutsa et Younès Messaddeq, du Département de, de génie physique et d'optique, et de Sophie LaRochelle, du Département de génie électrique et de