Le guidage des avions dans les situations difficiles



A350. Illustration: Airbus

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite...)

norme (Une norme, du latin norma (« équerre, règle ») désigne un état habituellement répandu ou moyen considéré le plus...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un...)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours...)

poussée (En aérodynamique, la poussée est la force exercée par le déplacement de l'air brassé par un moteur, dans le sens inverse de l'avancement.)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et γν?ση, gnósi, „la connaissance“,...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des...)

Airbus (Airbus est un constructeur aéronautique européen et également un acteur majeur dans la construction aéronautique mondiale. Filiale à 100 % du groupe industriel EADS, il conçoit,...)

situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche ou non. Il inscrit un lieu dans un...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

aéronautique (L'aéronautique inclut les sciences et les technologies ayant pour but de construire et de faire évoluer un aéronef dans l'atmosphère terrestre.)

Dans leur version, les commandes de vol électriques, ou fly-by-wire (FBW), constituent aujourd'hui uneindustrielle pour les avions civils gros porteurs. Les principaux avantages de ce système comprennent lesophistiqué pardu vol de l', la protection de l'enveloppe de vol et l'allégement de lade travail du pilote, pour n'en citer que quelques-uns.Pour la prochaine génération d'avions, le défi consistera à élargir les fonctions de GNC afin de faciliter les tâches de volen optimisant les performances de l'avion. Le consortium RECONFIGURE (Reconfiguration of control in flight for integral global upset recovery), financé par l'UE, a été constitué à cette fin.Dix entreprises privées, des universités et des centres deont uni leurs efforts pour développer des fonctions GNC de pointe prenant en charge la gestion des situations hors normes. La nouvelledoit assister les pilotes en reconfigurant automatiquement l'avion à son état de vol optimal, afin de préserver la facilité de pilotage.À cette fin, les partenaires duont procédé à une estimationdes paramètres et développé des diagnostics des pannes et des techniques de contrôle avancées. Ils se sont également penchés sur l'absence de recherches concernant les problèmes découlant de l'intégration des systèmes d'estimation des paramètres et dedes pannes avec des systèmes GNC reconfigurables.L'équipe de RECONFIGURE a reconnu une lacune dans la certification des techniques individuelles et intégrées, qui empêche d'en tirer pleinement parti. D'autre part, la recherche sur le système de compensation FBW, une condition préalable à la certification, s'est par lepresque uniquement axée sur les commandes fixes.Les chercheurs ont exploré un large éventail de conceptions de GNC et de méthodes et outils de validation. Ceux-ci ont été appliqués au banc, un modèle d'avion très fidèle qui offre une plateforme de simulations de scénarios réalistes de panne et de situations anormales.Ce modèle d'avion a hérité des composants de bancs d'essai utilisés dans de précédents projets européens. Son développement, qui représente une amélioration importante des capacités technologiques des modèles de simulation, a également impliqué de définir des contraintes et exigences pour la vérification industrielle et l'analyse de validation.Trois scénarios deanormale ont été pris en compte: des pannes de, des effets aérodynamiques incertains (conditions de givrage) et des pannes d'actionneur. S'ils semblent modestes, les progrès réalisés par RECONFIGURE sont importants pour l'évolution dessystèmes de FBW.Actuellement, l'industrieprivilégie une conception prudente plutôt qu'une conception axée sur les performances. Les solutions proposées peuvent améliorer la conception des systèmes GNC mis en œuvre dans le contrôle de vol FBW actuel.Pour plus d'information voir: projet RECONFIGURE