C'est là que réside cette innovation

Une application inédite dans le domaine du phénotypage des plantes



VIBROPHENE © CNRS - Ecole Polytechnique

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la chaîne alimentaire. Elles forment l'une des subdivisions (ou règne) des Eucaryotes. Elles sont, avec les autres végétaux...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit...)

arbre (Un arbre est une plante terrestre capable de se développer par elle-même en hauteur, en général au delà de sept mètres. Les arbres acquièrent une structure rigide...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des êtres vivants...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est...)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il...)

feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle est insérée sur les tiges des plantes au niveau des...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout...)

C'est là que réside cette innovation

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la famille des droites normales...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de modélisation 3D...)

minute ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. Unités et...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

Une équipe de recherche menée par Emmanuel de Langre, professeur au Laboratoire d'hydrodynamique de l'École polytechnique (CNRS/École polytechnique), vient de développer un dispositif de phénotypage des plantes sans contact et par signature vibratoire. Un brevet, en copropriété École polytechnique/CNRS/Inra, a été déposé dans le cadre du programme de prématurationVibrophene end'une future utilisation industrielle.Le phénotypage non destructif d'uneconsiste à identifier une caractéristiquede lots de plantes et de la suivre au cours de leur croissance. Cela permet par exemple de révéler les différences entre différents traitements expérimentaux ou entre différents génotypes. Il existe ainsi des plateformes de phénotypage haut-débit (high throughput phenotyping) qui se développent dans leentier, capables de traiter des centaines de plantes chaqueet pour lesquelles des entreprises spécialisées développent des systèmes de mesure non destructifs.Une équipe du Laboratoire d'hydrodynamique de l'X (CNRS/École polytechnique), en collaboration avec le Laboratoire de physique et de physiologie intégratives de l'en milieu fluctuant (Université Clermont-Auvergne /INRA) et l'deintégrative de la cellule (Université Paris-Sud/CNRS/CEA) vient de mettre auune nouvelle méthode de phénotypage sans contact par signature vibratoire qui a récemment fait l'd'un dépôt de brevet.Ledéforme et fait bouger les plantes, de l'arbre entier à laindividuelle. Ces mouvements sont importants pour la plante, pour son fonctionnement, sa croissance et parfois sa survie. Ainsi, la connaissance des fréquences vibratoires permet de construire une signaturede la plante analysée, particulièrement utile pour connaitre, par exemple, le risque de casse au vent ou de déformation en période sèche.La méthode de phénotypage sans contact par signature vibratoire,conjointement par l'École polytechnique, leet l'INRA, permet de caractériser, de manière précoce et discriminante, des phénotypes inconnus jusqu'alors. Déjà largement automatisée, elle peut être optimisée pour le phénotypage haut-débit de plantes. Elle est de plus complémentaire des méthodes classiques de caractérisation desdes plantes (analyse d'image ou pesées) ou des spectroscopie et fluorométrie optiques déjà mises en œuvre dans le domaine du phénotypage haut-débit. En révélant de nouveaux phénotypes inconnus, elle permet de mesurer des caractères qui sont importants pour éviter la verse des plantes face au vent, une source majeure de pertes de rendement.Dans le cadre du programme de prématuration1 Vibrophene du CNRS, un brevet, en copropriété École polytechnique/CNRS/INRA vient d'être déposé. Deux prototypes de machines automatiques ont été construits et sont actuellement ende test intensif par les équipes du CNRS à Gif-sur-Yvette et de l'INRA à Clermont-Ferrand. Ces nouvelles machines permettent d'industrialiser le résultat du phénotypage, le phénotype de la plante étantdisponible en moins d'unecontre 2 à 3auparavant.En savoir plus sur le phénotypage sans contact par signature vibratoire ici