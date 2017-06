L'ancrage du méningocoque aux vaisseaux sanguins examiné à la loupe

Figure: Les caractéristiques cliniques des infections invasives à Neisseria meningitidis (méningites, purpura) résultent de la capacité de cette bactérie à établir une interaction étroite avec les cellules endothéliales. Les méningocoques utilisent deux récepteurs pour la colonisation vasculaire, CD147 et le ?2-adrenorecepteur qui s'organisent spontanément en complexes. L'alpha-actinine-4 contrôle l'assemblage de ces complexes aux sites d'adhérence bactériens. Cet assemblage hautement organisé augmente la force de l'adhérence des méningocoques à l'endothélium, leur permettant de résister à la force exercée par le flux sanguin.

©Nawal Maïssa, Institut Cochin, Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne et...)

, ou méningocoque, est une bactérie responsable de méningites et de septicémies avec atteinte vasculaire, dont la forme la plus grave,, est souvent fatale.Les équipes de Sandrine Bourdoulous et Stefano Marullo, à l'Cochin, en collaboration avec celle de Xavier Nassif à l'Institut Necker Enfants Malades, montrent comment les méningocoques s'attachent fermement aux vaisseaux pour résister à ladusanguin et les coloniser. Cette étude a été publiée le 1 juin 2017 dans la revue, ou méningocoque, est uneresponsable de méningites et de septicémies pouvant rapidement évoluer vers unseptique grave et souvent fatal. Cette bactérie qui réside naturellement dans le rhinopharynx de l', s'avèrelorsqu'elle atteint lasanguine. Elle se multiplie alors rapidement dans leet interagit avec les cellules endothéliales qui tapissent la paroi des vaisseaux sanguins. Cette étape est déterminante pour la pathogénèse des infections invasives à méningocoque, puisqu'elle lui permet dela barrière sang/cerveau et d'infecter les méninges (méningites). De plus cetteprovoque des lésions des vaisseaux, pouvant aller dans les formes les plus graves jusqu'à leur destruction et l'apparition de zones hémorragiques rapidement mortelles ().Les équipes avaient précédemment montré que le méningocoque utilise deux récepteurs à lades cellules endothéliales: CD147, essentiel à l'adhérence initiale, et le récepteur ?2-adrénergique (?2AR), quides signaux dans les cellules infectées, permettant l'infection des tissus et les effets pathogènes observés. Restait à déterminer comment ces récepteurs sont organisés et coordonnés dans l'espace et lepour procurer une adhérence stable à cette bactérie.Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont développé des techniques nouvelles et performantes pour montrer que CD147 et ?2AR forment naturellement des complexes à la surface des cellules endothéliales. Parmi celles-ci, figurent lad'une complémentation entre protéines avec le transfert d'de(CODA-RET), et un type d'en super résolution (2D- et 3D-STORM). Ils ont ensuite démontré que les complexes CD147/?2AR étaient assemblés par uned'échafaudage, l'alpha-actinine4. Celle-ci se lie directement à la queue cytoplasmique de CD147 et contrôle l'assemblage des complexes CD147/?2AR en agrégats fortement ordonnés. Une analyse par microscopique à force atomique (AFM), réalisée en collaboration avec le groupe de Frank Lafont (Institut Pasteur, Lille) a alors permis de montrer que l'alpha-actinine4 augmentait ainsi la force de liaison initiale des méningocoques aux cellules endothéliales et créait des plates-formes moléculaires pour l'allongement de protrusions membranaires qui stabilisent les bactéries à la surface de la cellule endothéliale.Cette étude offre des informations sans précédent sur l'structurale de complexes de récepteurs et la façon dont une telle organisation a un impact majeur sur l'interaction entre une bactérie et sa cellule hôte.Strength of Neisseria meningitidis binding to endothelial cells requires highly-ordered CD147/?2-adrenoceptor clusters assembled by alpha-actinin-4.Nawal Maïssa, Valentina Covarelli, Sébastien Janel, Beatrice Durel, Nandi Simpson, Sandra C. Bernard, Liliana Pardo-Lopez, Haniaa Bouzinba-Ségard, Camille Faure, Mark G. H. Scott, Mathieu Coureuil, Philippe C. Morand, Frank Lafont, Xavier Nassif, Stefano Marullo & Sandrine Bourdoulous.Nature Communications 8,Article number: 15764 (2017) doi:10.1038/ncomms15764. Published online: 01 June 2017Sandrine BourdoulousBiologie vasculaire dans l'infection,etCNRS UMR8104 -INSERM U 1016-Paris Descartes27du faubourg Saint-Jacques75014 ParisStefano MarulloSignalisation des récepteurs et échafaudages moléculairesCNRS UMR8104 -INSERM U 1016- Université Paris Descartes27 rue du faubourg Saint-Jacques75014 Paris