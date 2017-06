Le projet GEOBIRD: l'impact des éoliennes offshores sur les oiseaux

Quelques exemples de balises © IPHC

L'impact des éoliennes marines sur l'avifaune représente un enjeu environnemental considérable. Afin d'étudier au mieux leurs effets, une équipe d'ingénieurs de l'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (CNRS/Université de Strasbourg) a obtenu un financement pour développer des microbalises deà poser sur les oiseaux.Dans le cadre des études environnementales des sites de déploiement des premiers parcs éolien marins, il est donc nécessaire de développer un suivi précis et efficace de ces populations d'oiseaux. Mais mettre en œuvre un tel suivi sur des espèces de taillequi évoluent dans leur milieu naturel se heurte à de nombreuses difficultés techniques et opérationnelles. Elles sont liées au mode deet au comportement des animaux, et au fait que les instruments qu'ils portent ne doivent pas les pénaliser. De là est né leGEOBIRD.C'est ainsi qu'est né le projet GEOBIRD. L'objectif est de créer une balise de géolocalisation miniature, intelligente et communicante, ne gênant pas le cycle de vie des oiseaux et dotée d'une grande autonomie. Grâce à elle, il deviendra possible d'observer l'impact des éoliennes offshores sur les populations d'oiseaux dont on étudiera l'écologie spatiale. Le géopositionnement embarqué sera basé sur les réseaux GNSS (), et la transmission demettra en œuvre les technologies très basse consommation de l'IoT () pour uneM2M ().Le développement de ces balises a été entrepris par l'équipe de MIBE (Métrologie etenet Environnement) de l'IPHC (CNRS/Université de Strasbourg) dans le cadre d'une ANR d'une durée de trois ans financée par France Energies Marines.Les deux premières années seront dédiées à la conception et au développement de ces balises ultrasophistiquées. Une dizaine de prototypes sera ensuite installée en mars 2019 sur plusieurs individus de différentes espèces. Les données collectées serviront à valider le fonctionnement des instruments et à vérifier la pertinence des mesures ; la troisièmepermettra d'optimiser les dispositifs et de développer des interfaces homme-machine pour unefficace du système par les biologistes.L'équipe du MIBE n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine du. Elle avait déjà développé un(pression,, lumière) le plus petit et léger existant actuellement: en réalisant une mesure parde chaqueet pour unetotale de 2 grammes, piles et boîtier compris, son autonomie est supérieure à 2 ans.