Rosetta dévoile les secrets de l'origine du xénon

L'existence d'un lien entre la composition isotopique en xénon terrestre et celle de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko vient d'être mise en évidence par un consortium international de chercheurs dont ceux du CNRS et des universités de Lorraine, d'Orléans, de Toulouse III - Paul Sabatier et d'Aix-Marseille grâce à l'instrument Rosina de lade l'ESA.Leest unrare marqueur des processus de formation du. Contrairement aux météorites et au, l'terrestre possède une signature isotopique spécifique: un cas unique dans le Système solaire. L'récoltées par Rosina montre que le xénon primitif apporté surdurant les premières phases de formation du Système solaire serait issu d'unde xénon provenant des comètes et des astéroïdes.Ces résultats indiquent également que le xénon de la comète Tchouri serait étranger au Système solaire. Cette étude est publiée dansle 9 juin 2017.