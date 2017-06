L'audition des premières baleines

portrait d'un protocète du Togo

L'organe auditif des premières baleines, les protocètes, vient d'être reconstitué virtuellement par des paléontologues de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/IRD/EPHE). Ces cétacés aujourd'hui éteints, étaient, malgré des mœurs essentiellement aquatiques, pourvus de membres postérieurs leur permettant de se mouvoir sur laferme. La reconstitution virtuelle de leur cochlée, l'siège de l', suggère que leurs capacités auditives étaient très différentes de celles de leurs cousins actuels.Les protocètes, "baleines à pattes" disparues il y a 38 millions d'années, ont aujourd'hui laissé place à deux grands groupes de cétacés qui diffèrent considérablement par leur mode deet leurs capacités auditives. Les mysticètes, baleines à fanons, sont sensibles aux basses fréquences et émettent des infrasons pour communiquer sur de très grandes distances. Au contraire, les odontocètes, baleines à dents, produisent des ultrasons utilisés pour l'écholocalisation.Jusqu'ici, deux hypothèses s'opposaient concernant la mise en place de ces capacités auditives remarquables: l'une proposait que l'des cétacés soit sensible aux infrasons, l'autre qu'il le soit aux ultrasons. Dans une étude publiée le 8 juin 2017 dans, Mickaël Mourlam et Maeva Orliac, paléontologues à l'des sciences de l'évolution de Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/IRD/EPHE), proposent un nouveau scénario évolutif de la mise en place des capacités auditives des cétacés.En utilisant la micro-tomographie à rayons X, les chercheurs ont extrait virtuellement le moulage 3D de la cochlée, l'organe siège de l'audition, à partir de restes crâniens fossilisés de protocètes. Ces derniers, vieux d'environ 45 millions d'années, provenaient d'une mine dedu Togo et étaient conservés dans les collections de l'de Montpellier. Cette étude montre que la forme et les caractéristiques de la cochlée des cétacés protocètes différent nettement de celles des deux grands groupes actuels de cétacés. Cela implique que la spécialisation vers les infrasons et les ultrasons est intervenue audes cétacés modernes après lahistorique entre les mysticètes et les odontocètes.Les capacités auditives des protocètes étaient finalement proches de celles de leurs cousins ongulés pleinement terrestres: ils n'étaient vraisemblablement sensibles ni aux ultrasons, ni aux infrasons. Cette absence de spécialisation suggère que les protocètes n'utilisaient pas l'écholocalisation et, contrairement aux baleines actuelles, ne communiquaient pas sur de longues distances grâce à des basses fréquences, ce qui est en accord avec leur habitat préférentiel supposé, proche des côtes. Selon le nouveau scénario évolutif proposé, l'ancêtre commun des cétacés ne présentait pas non plus de spécialisation auditive: ses capacités couvraient une gamme deoptimale à la fois sur terre et dans l'correspondant à son mode deamphibie.Ces découvertes soulignent l'importance de l'étude des premiers cétacés pour comprendre l'adaptation à la vie aquatique chez ce groupe de mammifères hors-normes. En effet, les protocètes nous permettent d'obtenir une image plus précise de l'histoire évolutive des cétacés, qui s'avère plus complexe que celle proposée jusqu'alors. Jusqu'à présent les chercheurs ont pu documenter l'de deux des trois espèces retrouvées au Togo. Ils espèrent, lors de leur prochaine mission en décembre, mettre lasur unqui leur permettra d'explorer l'oreille de la troisième.