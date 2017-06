Au plus près de l'entrée du VIH-1 par les muqueuses génitales humaines

Figure 1: La formation de la synapse virale avec l'épithelium induit rapidement la translocation du facteur NfkB du cytosol de la cellules épitheliale (points rouge) vers son noyau (point violets). Noyau: Bleu. NFkB p65 cytosolique: rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :) violet (Le violet est une couleur, composée d'un mélange de bleu (environ 50% de luminosité) et de rouge (environ 25% de luminosité) en synthèse additive, et d'un mélange de magenta (environ...)



© Morgane Bomsel



Figure 2: "Chaine des évènements" induits par la synapse virologique médiée par l'enveloppe du VIH-1, facilitant l'entrée du virus dans les cellules du prépuce humain.



© Morgane Bomsel

Référence publication:

Contact chercheur:

La transmission sexuelle du virus de l'immunodéficience humaine de type 1, VIH-1, se fait essentiellement par l'intermédiaire de cellules infectées contenues dans les fluides génitaux. L'équipe de Morgane Bomsel à l'Institut Cochin, identifie lespremiers signaux envoyés par ces cellules infectées qui favorisent la contamination. Cette étude qui ouvre la voie à l'identification de cibles potentielles pour bloquer l'infection, a été publiée le 26 avril 2017 dans la revueLes étapes initiales de la transmission sexuelle du VIH-1 sont mal connues. En plus de particules virales peu infectieuses, les sécrétions génitales des sujets infectés contiennent des cellules infectées par le(majoritairement responsables de la transmission du VIH-1), capables de se lier à lade laenun contact étroit appelé synapse virale. De nouveaux virus infectieux sont produits dans la fente de cette synapse et sont retrouvés plus tard dans les cellules de Langerhans, cellules présentatrices de l'localisées dans les muqueuses, avant d'infecter les lymphocytes T CD4+. Les signaux induits par le virus au cours de ces processus sont mal connus.L'équipe de Morgane Bomsel, montre que la synapse virale, indépendamment de la production de virus,une cascade de signaux dans les cellules de surface de la muqueuse du, activant la voie de l'immunité innée TLR4/NF-?B. Cela conduit à la sécrétion de cytokines inflammatoires particulières, dont la cytokine TSLP (thymic stromal lymphopoietin) quiici un rôle de chimiokine. En effet TSLP attire les cellules de Langerhans vers lade la muqueuse, facilitant ladu virus produit à la synapse. La synapse virale induit de surcroît la synthèse du microRNA miR-375 connu pour contrôler l'expression de TSLP. En bloquant la synthèse de miR-375 dans des tissus de prépuce ex vivo, (un modèle très proche de l'infection naturelle par le VIH-1), les chercheurs ont pu empêcher la migration des cellules de Langerhans vers la surface de la muqueuse et donc leur capacité à phagocyter le virus et initier sa transmission.Cibler miR-375 ou TSLP pourrait être utilisé en prophylaxie pour empêcher la transmission muqueuse du virus, sa principale voie d'entrée dans l'organisme.The HIV-1 viral synapse signals human foreskin keratinocytes to secrete thymic stromal lymphopoietin facilitating HIV-1 foreskin entry.Zhou Z, Xu L, Sennepin A, Federici C, Ganor Y, Tudor D, Damotte D, Barry Delongchamps N, Zerbib M, Bomsel M. 2017.Mucosal Immunol. Apr 26. doi: 10.1038/mi.2017.23.Morgane BomselEntrée muqueuse du VIH et immunité muqueuseInstitut CochinCNRS UMR8104 - Inserm U1016 -Descartes22Méchain75014 Paris