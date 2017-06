Impact d'une fonte accélérée de la calotte groenlandaise sur les mouvements migratoires au Sahel

Une équipe pluridisciplinaire vient de montrer que la fonte accélérée de la calotte de glace groenlandaise, telle qu'elle pourrait se produire si les émissions de gaz à effet de serre devaient continuer à croître, devrait conduire à une baisse de laau Sahel. Cette aridification pourrait alors avoir un impact négatif durable sur la production vivrière dans cette région, avec pour conséquence un possible exodedes populations.Dans le cadre de l'étude pluridisciplinaire VACCIN (Variations abruptes du: conséquences et impacts énergétiques) financée par le CEA/DSM-Energie en 2014, une équipe constituée de climatologues (LSCE, EPOC,de Madrid), de statisticiens (LSCE, LOCEAN) et de spécialistes des impacts agricoles et des migrations humaines (CEARC) s'est intéressée aux conséquences de la fonte des calottes de glaces les plus vulnérables (Groenland etde l'Ouest) sur le climat global.À partir de leur connaissance des climats duet desrécentes des calottes actuelles, les chercheurs ont élaboré des scénarios de fonte se superposant au scénario le plus pessimiste du GIEC, mais malheureusement le plus réaliste aujourd'hui: le RCP 8.5. Sur la base de ce protocole expérimental, ils ont simulé les effets climatiques d'une fonte accélérée d'une partie du Groenland au cours du XXIe. Ils ont ainsi pu quantifier l'impact de cet apport d'douce dans l'sur la moussonafricaine, en particulier sur la zone éminemment vulnérable du Sahel. Enfin, ils ont fait appel à une approche alliant ladu climat et de la cryosphère aux conséquences sur les agrosystèmes et les migrations humaines potentielles.Il s'avère que la fonte rapide de la calotte de glace groenlandaise devrait se traduire par une baisse de la mousson africaine en zone sahélienne, laquelle devrait impacter lourdement les agrosystèmes sahéliens en faisant disparaîtrevivrière de sorgho et de millet. En tenant compte des projections démographiques au Sahel sur l'du XXIe siècle et en l'absence de mesures adéquates d'adaptation, ces conditions pourraient alors provoquer lede dizaines de millions de personnes.L'originalité de cette approche réside dans son caractère transdisciplinaire, les différents spécialistes ayant permis in fine de relier des phénomènes climatiques globaux à des impacts régionaux et à leurs conséquences sur les aspects agricoles et migratoires.