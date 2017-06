Des bacilles forcent les gouttes d'eau à les disséminer



© Marc Hennes

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse...)

Matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...)

capillarité (La capillarité est l'étude des interfaces entre deux liquides non miscibles, entre un liquide et l'air ou entre un liquide et une surface. Elle est mise en œuvre lorsque les buvards aspirent l’encre, ou quand les...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux d'énergie électronique. Le photon est détruit lors de ce...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

tension (La tension est une force d'extension.)

vitesse (On distingue :)

servent (Servent est la contraction du mot serveur et client.)



© Marc Hennes

Vue de dessus du glissement d'une colonie. Initialement une goutte de 2µl contenant environ 200 000 bactéries de l' espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la systématique. L'espèce est un concept flou dont il...) degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :) minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. Unités et...) . © Marc Hennes



© Marc Hennes

Vue de dessus du glissement d'une colonie

Gauche : Une goutte de 2µl contenant environ 200000 bactéries de l'espèce B. subtilis est toujours immobile, une heure (L'heure est une unité de mesure :)

Référence publication:

Contact chercheur: