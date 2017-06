Découverte d'un nouveau système de réparation de l'ADN

Figure 1: Réparation de la glycation des guanines.

Une guanine de l'ADN subit la glycation par le méthylglyoxal CH3-CO-CHO, l'un des dérivés métaboliques du glucose, puis est réparée par DJ-1/Park7. Alors que la figure montre la réparation d'une guanine incorporée dans l'ADN, DJ-1 effectue aussi la réparation des guanines présentes sous forme du nucléotide dGTP (désoxyguanosine triphosphate) avant leur incorporation dans l'ADN, réalisant ainsi un nettoyage de nucléotides (évitant l'incorporation de guanines glyquées dans l'ADN; des briques défectueuses construisent une maison (Une maison est un bâtiment de taille moyenne destiné à l'habitation d'une famille, voire de plusieurs, sans être...)

La proteine dj-1, cible d'une nouvelle classe d'anticancereux ?

Figure 2: Parallèle entre la réparation des guanines glyquées et oxydées.

L'oxydation et la glycation des guanines constituent deux des principaux dommages aux nucléotides libres ou incorporés dans l'ADN, et sont toutes deux responsables de mutations et cancers. Ce parallèle entre réparation des guanines oxydées et glyquées suggère que DJ-1/Park7 serait aussi important pour la réparation de l'ADN que l' ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout »,...)

Une équipe de chercheurs issus du CNRS, du CEA, des universités Paris Diderot, Paris Descartes, Paris-Sud, Harvard Medical School et Lebanese American University, a découvert un nouveau système de réparation des dommages causés à l'ADN par les dérivés toxiques duappelés glyoxals. Leur fixation sur les guanines (G), l'un des quatre composants A, T, G, C de la séquence d'ADN, entraîne mutations et cancers. LaDJ-1, antiparkinson, répare les guanines endommagées par les glyoxals, prévient l'apparition de mutations, et pourrait être la cible de nouveaux agents. Ces résultats sont parus dans la revue, le 8 juin 2017.Notre patrimoineest constamment menacé par des toxiques externes, comme les rayons UV ou lade tabac, et des toxiques endogènes, tels que les radicaux libres, dérivés nocifs dude l'ou les glyoxals, dérivés nocifs du métabolisme des sucres. Ces derniers, les glyoxals endommagent l'ADN du fait de leur réactivité chimique, et entrainent mutations et cancers.La guanine est la principale cible de la glycation, qui consiste en la fixation covalente d'unede glyoxal. La glycation des guanines modifie leur structure et leur réactivité, et entraîne des troubles médicaux. Alors qu'une guanine G s'apparie normalement avec une cytosine C, une guanine ayant subi la glycation s'apparie avec une adénine A, une guanine G ou une thymine T, entrainant une erreur dans la séquence d'ADN. La protéine produite à partir d'ADN modifié par glycation aura potentiellement unealtérée ou nulle, et sera alors responsable de maladies. La protéine DJ-1, dénommée aussi Park7, protège quant à elle les cellules contre l'oxydation et la glycation. Sa déficience entraîne l'apparition précoce, vers 40 ans, de laLes résultats de l'équipe animée par Gilbert Richarme, professeur de l'Diderot à l'Jacques Monod (Université Paris Diderot / CNRS), montrent que DJ-1 répare les guanines endommagées par glycation, en dégradant le glyoxal fixé sur ces guanines, restaurant ainsi des guanines intactes. DJ-1 nettoie les guanines libres avant leur incorporation dans l'ADN, évitant l'incorporation dans l'ADN de guanines défectueuses, et répare aussi les guanines déjà incorporées dans l'ADN. DJ- 1 agit donc comme nettoyeur des nucléotides libres et de l'ADN.DJ-1 et ses homologues existent chez tous les organismes,, plantes, animaux. Il est également démontré qu'une diminution du niveau de DJ-1 dans les bactéries et les cellules humaines entraîne l'apparition de mutations et de coupures dans l'ADN. De plus, DJ-1 répare les nucléotides impliqués dans la synthèse de l'ARN, ainsi que les ARN eux-mêmes.La réparation par DJ-1 de l'ADN endommagé par glycation serait aussi importante pour la cellule que la réparation de l'ADN oxydé2. Dans la mesure où les cellules cancéreuses subissent jusqu'à 100 fois plus de dommages affectant leur ADN que les cellules saines, des inhibiteurs de la réparation d'ADN sont utilisés dans la lutte anticancéreuse. De cette manière, DJ-1 pourrait être la cible d'une nouvelle classe d'anticancéreux.Par sa capacité à réparer les protéines (découverte par la même équipe en 2015), DJ-1 serait impliqué dans lade nombreuses maladies telles les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, le, l'athérosclérose, l'hypertension, les maladies rénales, la cataracte, les dégénérescences rétiniennes et les maladies autoimmunes. Par sa capacité à réparer l'ADN, DJ-1 serait impliqué dans la prévention des cancers.Comme les réactions de glycation sont aussi dénommées réactions de Maillard, mondialement connues et découvertes par Louis Camille Maillard en 1912, DJ-1 et ses homologues sont également dénommées les "déglycases de Maillard".Référence publication:Guanine glycation repair by DJ-1/Park7 and its bacterial homologs. Science, 8 juin 2017.