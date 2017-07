Le 15 juin suppression des frais d'itinérance dans l'UE

Le 15 juin 2017, les frais d'itinérance n'existeront plus dans l'Union européenne. M. Antonio Tajani, président du Parlement européen, M. Joseph Muscat, Premier ministre de Malte, s'exprimant au nom de la présidence maltaise du Conseil de l'Union européenne, et M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, ont publié la déclaration suivante:"L'Union européenne ayant vocation à rapprocher les gens et à leur faciliter la, la suppression des frais d'itinérance fournit un bon exemple de réussite européenne.Désormais, les Européens qui voyagent dans l'UE pourrontdes appels, envoyer des SMS et surfer sur le web depuis leur appareil mobile pour le même prix que dans leurd'origine. La disparition des frais d'itinérance compte parmi les réussites les plus éclatantes et les plus concrètes à mettre au crédit de l'UE.Ces dix dernières années, nos institutions ont collaboré étroitement pour remédier à cette défaillance du marché. Chaque fois qu'un Européen se rendait dans un autre pays de l'UE que le sien, pour les, pour son travail, pour ses études, ou juste pour une journée, il évitait d'utiliser sonportable de peur de trouver, à son retour, une facture astronomique due aux frais d'itinérance. Les frais d'itinérance appartiennent aujourd'hui au. À partir de demain, les Européens pourront rester connectés lors de leurs déplacements dans l'UE sans payer plus cher.Le processus a été long et les intervenants nombreux, mais une collaboration étroite aude l'Union européenne a permis d'aboutir à un résultat concret et positif pour tous les Européens. Nous sommes fiers que l'UE ait mis un terme à ces frais d'itinérance très élevés et rendons hommage à ceux qui ont fait preuve de la détermination nécessaire pour surmonter les nombreux obstacles et atteindre cet objectif.Dans le même, l'UE est parvenue à trouver le juste équilibre entre la suppression des frais d'itinérance et la nécessité de veiller à ce que les formules tarifaires nationales restent compétitives et attrayantes. Les opérateurs ont eu deux ans pour se préparer à la disparition des frais d'itinérance et nous sommes convaincus qu'ils exploiteront les possibilités que leur offrent les nouvelles règles pour le plus grand bénéfice de leurs clients.La suppression des frais d'itinérance est une des pierres angulaires du marché uniquede l'UE et c'est aussi une étape vers la mise en place d'une société numérique européenne unie, durable et accessible à tous."