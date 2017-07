De nouveaux composites de polymères pour la bioélectronique organique

LePOLYMED (Novel conducting polymer composites for applications in medicine) a établi une collaboration entre des équipes de chercheurs en, aux États-Unis et au Canada, afin d'encourager les avancées en bioélectronique organique, grâce au développement de nouveaux. Les technologies ciblées peuvent être utilisées dans desbiologiques destinés auxet aux prothèses.L'établissement initial d'uneet d'une collaboration fortes entre les étudiants et partenaires a favorisé des progrès exceptionnelsau long du projet. POLYMED a atteint, sans exception, ses objectifs techniques.Les transistors électrochimiques organiques (OECT), dans lesquels des ions pénètrent dans un film de polymères et modulent sa conductivité, peuvent transformer les signaux ioniques en signaux électroniques. Ils constituent donc des éléments de détection biologique parfaits et peuvent être fabriqués en utilisant des matériaux biocompatibles.Les chercheurs agissant sous l'égide de POLYMED ont développé une plateforme de matériaux de première génération pour les semi-conducteurs organiques. En intégrant des éthers couronnes, il est possible de contrôler unionique spécifique.Ils ont également développé des critères de conception des matériaux pour des systèmes à composant unique autorisant un flux ionique. Des stratégies dede matériaux ont favorisé le passage des ions. Pour évaluer les flux ioniques et protoniques, les scientifiques ont développé une méthode pour des systèmes de matériaux à base organique.Le nouveau système de matériaux fournira les bases pour produire des transistors électrochimiques organiques fonctionnant en mode accumulation. Par rapport au mode de, les avantages de ce mode comprennent une amélioration des performances et une stabilité en milieu aqueux.Les revuesetont publié des articlesles résultats des recherches de POLYMED. Des alcootests jetables en, des diodes électroluminescentes organiques ou des cellules solaires à haute efficacité ne sont que quelques exemples des domaines dans lesquels lade POLYMED peut faire la différence.Pour plus d'information voir: Novel conducting polymer composites for applications in medicine