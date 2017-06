Nouvelle cartographie des objets célestes les plus lumineux de l'Univers

Télescope SDSS © SDSS collaboration

Une des 300 plaques opaques utilisées sur le télescope SDSS pour dresser la plus grande carte de l'Univers basée sur les quasars. Ces plaques sont percées de telle sorte qu'en plaçant une fibre optique sur chaque trou, les chercheurs peuvent observer la lumière de chaque quasar (En astronomie, un quasar (pour source de rayonnement quasi-stellaire, quasi-stellar en anglais) est une source d'énergie électromagnétique, incluant la lumière. Les quasars visibles...)

Une équipe internationale du programme d'observation SDSS () a pu dresser pour la première fois une cartographie 3D des quasars, objets les plus lumineux de l'Univers. C'est la plus grande carte d'objets de l'établie jusqu'à présent par la communauté, à laquelle ont participé des chercheurs du CEA et du. Utilisant une technique d'analyse spectroscopique à, leurs travaux permettent également de mesurer lad'expansion de l'Univers, et confirment les prédictions formulées jusqu'ici par le modèle standard de la. Ces résultats sont en cours de publication danset d'et déjà consultables sur le site Arxiv.org. Des astrophysiciens ont choisi les sources les plus brillantes qui soient, les quasars, pour explorer letrès lointain de l'Univers, il y a six à dix milliards d'années. À partir d'un relevé photométrique, ils ont sélectionné 147 000 quasars et effectué des analyses spectroscopiques pour chacun d'entre eux. Pour isoler ces sources, ils ont réalisé près de trois cents plaques opaques, percées aux coordonnées des astres à étudier, qu'ils ont interposées à tour de rôle dans le plan focal de leur, auprès duSDSS de l', au Nouveau Mexique (États-Unis). Deux années d'observations leur ont permis de reconstruire la distribution spatiale de tous ces quasars.Juste après le, alors que l'Univers était beaucoup plus chaud et plus dense qu'aujourd'hui, il était parcouru par dessonores. Ces ondes deont pu se propager pendant les 400 000 premières années d'existence de l'Univers et se sont figées au moment de la formation des premierslaissant une empreinte sous la forme d'une régularité spatiale de lade. Cette régularité permet d'établir un "étalon" de distance servant à mesurer la variation de la vitesse d'expansion de l'Univers au cours du temps.Les chercheurs ont mesuré cet "étalon" de distance jusqu'à 10 milliards d'années-lumière en utilisant les quasars de la carte qui vient d'être révélée. La mesure réalisée correspond parfaitement aux prédictions du modèle cosmologique le plus simple énoncé par Einstein et confirme la présence d'une "noire" dont la nature reste à découvrir.Pour cela, les physiciens préparent déjà le successeur de SDSS: DESI () analysera la lumière émise par 35 millions de galaxies et quasars, parfois éloignés jusqu'à 11 milliards d'années-lumière de nous. Sa construction a démarré à l'observatoire Kitt Peak en Arizona et les premières observations sont prévues en 2019.