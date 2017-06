Des résultats limpides

Les cancers digestifs enfin diagnostiqués à temps !

Vésicules extra-cellulaires découvertes lors de cancer du pancréas (microscopie électronique). © UNIGE

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation,...)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter-...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

bile (La bile est un fluide jaune-verdâtre, basique (pH compris entre 7,6 et 8,6) qui favorise la digestion, plus spécifiquement celle des graisses. Elle est produite en continu...)

foie (Le foie est un organe abdominal impair et asymétrique, logé chez l'homme dans l'hypocondre droit, la loge sous-phrénique droite, la partie supérieure du creux épigastrique puis atteint...)

pancréas (Le pancréas est un organe abdominal, une glande annexée au tube digestif. Il est rétropéritonéal, situé derrière...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon le...)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce dernier est menacée. Ces cellules...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit par impression...)

Des résultats limpides

correspondance (La correspondance est un échange de courrier généralement prolongé sur une longue période. Le terme désigne des échanges de courrier personnels plutôt...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon,...)

Le taux de mortalité important de personnes souffrant de certains cancers digestifs s'explique en partie par la difficulté à poser unaux stades précoces de ces maladies. Les traitements sont ainsi mis en œuvre tardivement, ce qui réduit leur efficacité alors que laa eu led'évoluer défavorablement et les métastases de se répandre. Aujourd'hui, des chercheurs de l'de Genève (UNIGE) mettent en évidence le rôle des vésicules extracellulaires, des petites structures agissant comme médiateurs de laintercellulaire, dont leet la morphologie dans laconstituent un marqueur précis de la présence de tumeurs. Leurs résultats, à lire dans Gastroenterology, montrent que ces vésicules extracellulaires permettent d'établir un diagnostic des cancers duet dufiable à près de 100%. Grâce à cette nouvelle méthode de détection, les patients pourraient être traités beaucoup plus rapidement et verraient ainsi leurs chances de survie augmentées.De nombreux scientifiques travaillant dans le domaine de l'oncologie se penchent actuellement sur le rôle d'un organite – une petite structure spécialisée contenue dans le cytoplasme – appelé vésicules extracellulaires (VE). Ces vésicules sont physiologiquement impliquées dans la transmission de nombreux signaux biologiques entre cellules et participent activement à lade processus biologiques variés. Si l'attention se porte généralement sur le potentiel pathologique de ces organites, des chercheurs de la Faculté dede l'UNIGE se sont concentrés sur une autre question: serait-il possible que ces organites marquent la présence de cellules tumorales dans la bile ?Jean-Louis Frossard, gastro-entérologue au Département de médecinedes spécialités de la Faculté de médecine, explique sa démarche: "Pour répondre à cette question, nous avons étudié le nombre, la morphologie et la taille des vésicules extracellulaires dans la bile de patients atteints dedu foie et du pancréas, puis nous avons comparé cesaux marqueurs habituellement utilisés pour diagnostiquer ces formes particulières de cancer." En effet, jusqu'à présent, leur diagnostic était effectué en recoupant des données cliniques, des études d'et des échantillons de tissus, pour des résultats peu performants.Les chercheurs genevois ont étudié les concentrations de VE dans la bile de 50 patients: 25 souffrant de cancer (20 atteints d'un cancer du pancréas et 5 souffrant de cholangiocarcinome, un cancer des voies biliaires), et 25 autres souffrant de pathologies non malignes (15 cas de pancréatite chronique et 10 cas de calculs biliaires). Annarita Farina, co-auteure de cette étude, livre les résultats: "Les différences entre les contrôles et les cas de cancers étaient si tranchées que nous en avons été nous-mêmes surpris. Avec près de 100% deentre le taux élevé de VE et les cas de cancer, nous ne nous attendions pas à des résultats si clairs !". Les concentrations de VE dans la bile étaient en effet significativement plus élevées dans les échantillons tumoraux. Par contre, si les VE ont tendance à contenir plus de protéines dans les affections malignes, ces différences sont statistiquement moins significatives."Mesurer les VE lors d'une endoscopie ne prend que quelqueset pourrait devenir un acte de routine lors de la suspicion d'un cancer hépato-biliaire ou pancréatique, pour autant que notre méthode diagnostique soit préalablement confirmée sur un plus grand nombre de patients", souligne Jean-Louis Frossard. Cette technique semble néanmoins très prometteuse face à une forme de cancer en constante augmentation et au pronostic encore trop souvent défavorable.